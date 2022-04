Un fratello pericoloso, il cui titolo originale è Psycho Brother In-Law – Blood Brothers, è un thriller molto intenso diretto da Jose Montesinos, uscito nel 2017. In questa pellicola la protagonista si ritrova in un complesso triangolo amoroso, che lentamente trasforma la sua vita in un vero e proprio incubo.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Un fratello pericoloso, pellicola thriller che punta enormemente sul drama amoroso, che in questa sceneggiatura sfocia negli atteggiamenti ossessivi.

Un fratello pericoloso trama e cast

Jose Montesinos ha confezionato un thriller dalla grande intensità, girato quasi totalmente nella città di Pacifica, in California. Una produzione The Asylum dal budget di 200mila dollari. La protagonista è Kate, giovane donna che inizia a percepire sempre più la distanza dal marito Eric. I due non sono più uniti come un tempo, tutt’altro. Lui è totalmente assorbito dal proprio lavoro, il che lo porta a trascorrere intere giornate in ufficio.

Lei si sente trascurata e guarda con nostalgia ai giorni ormai passati. La solitudine la attanaglia e vorrebbe trovare a tutti i costi una via d’uscita che possa gratificarla maggiormente. Tutto inizia a cambiare, però, quando a casa della coppia giunge David, fratello di Eric e dunque cognato di Kate. Lei è felice di questa ventata di novità, ritenendo che la sua presenza in casa possa ravvivare le sue giornate di totale solitudine. Spera inoltre che possa aiutarla a comprendere meglio suo marito e magari consentirle di avvicinarsi nuovamente a lui in questo periodo di crisi. A ciò si aggiungono i sospetti di una possibile seconda vita di Eric. Che abbia un amante? Tutto ciò getta le basi per un rapporto malsano con David, che nasconde un lato oscuro. Pare infatti volersi imporre come nuovo “capo della famiglia”.

Guardando al cast, la protagonista Kate è interpretata da Brittany Falardeau. Suo marito Eric è Mike Duff mentre il cognato David è interpretato da Zack Gold. A completare il novero di attori e attrici coinvolti nel film ci sono: Megan Ashley Brown, Samantha Bowling, Billy Meade, Lanett Tachel, Mitch McCoy, Marc Hermann, Elaina Garrity, Jordan Morgan, Rick Lasquete, Stanislav Nyyu e Daisun Cohn-Williams.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI