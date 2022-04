Claudio Santamaria chi è ex moglie madre di sua figlia Emma

Claudio Santamaria, andiamo alla scoperta del passato sentimentale dell’attore: chi è la sua ex moglie, madre di sua figlia Emma.

Tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo del 9 aprile 2022 ci sono Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due sono sposati nel 2017 e hanno alle spalle entrambi relazioni importanti: la donna ha avuto tre figli dall’ex marito Marcello Molfino, mentre l’uomo ha una figlia di nome Emma. Scopriamo dunque chi è l’ex moglie di Claudio Santamaria, madre di sua figlia.

Claudio Santamaria: chi è l’ex moglie

Prima di Francesca Barra, Claudio Santamaria ha avuto diverse storie importanti, ma sicuramente quella principale è quella con Silvia Venturini Fendi, ereditiera del celebre marchio di moda Fendi. Il loro è stato un grande amore, da cui nel 2007 è anche nata la figlia Emma, venuta al mondo quando la Fendi era appena ventenne.

L’amore tra i due poi è finito, ma Claudio e Silvia sono rimasti legatissimi, anzi la donna ha raccontato che il legame che li legame che li lega ora è anche più forte rispetto a quando stavano insieme. Nel loro caso, infatti, l’amore si è trasformato in una sorta di affetto fraterno e quindi gli ex amanti sono rimasti molto amici, uno scenario che sicuramente ha aiutato molto nella crescita Emma, che nonostante i suoi genitori si fossero lasciati li ha sempre avuti molto presenti nella sua vita.

È bene specificare comunque che Claudio Santamaria e Silvia Venturini Fendi in realtà non si sono mai sposati, il primo matrimonio per l’attore è quello con Francesca Barra, celebrato prima nel 2017 in America, poi nel luglio 2018 a Policoro, paese natale della donna. È improprio dunque definire Silvia ex moglie di Santamaria, anche se il legame tra i due è stato così forte da annullarne le differenze.

