Domenico Iannacone, scopriamo chi è il conduttore pronto a tornare protagonista con che ci faccio qui su Rai 3.

È pronta a prendere il via la quinta edizione di Che ci faccio qui, programma d’inchiesta in onda su Rai 3 sotto la conduzione di Domenico Iannacone. La nuova stagione di Che ci faccio qui inizia sabato 9 aprile e sarà protagonista di cinque appuntamenti, tutti in prima serata sul terzo canale Rai. Scopriamo chi è il conduttore del programma: Domenico Iannacone.

Chi è Domenico Iannacone

Domenico Iannacone nasce in provincia di Campobasso nell’aprile 1962. La sua carriera giornalistica inizia in alcune testate regionali, passando poi all’emittente locale TRC. Dal 2001 arriva la svolta, con l’ingresso in Rai, dove inizialmente lavora nella redazione di Okkupati. Dal 2004 al 2008 diventa poi inviato di Ballarò e intanto realizza documentari e lavori d’inchiesta che hanno un’importanza rilevanza sociale.

I suoi lavori gli valgono la vittoria per ben tre volte del Premio Ilaria Alpi, nella sezione miglior reportage italiano lungo. Vince nel 2008, nel 2010 e nel 2011 con inchieste su Scampia, sull’elusione delle leggi e sull’evasione fiscale.

Dal 2013 al 2018 conduce il programma I dieci comandamenti, facendo il proprio esordio come conduttore, per poi dare vita nel 2019 a Che ci faccio qui, dove mette in scena le sue importanti inchieste su tutto il territorio italiano. Inchieste che conduce anche ne I dieci comandamenti e per cui vince altri due Premi Ilaria Alpi e si aggiudica anche il premio Ideona come miglior TV d’autore dell’anno.

Quella di Domenico Iannacone è una carriera di primissimo livello, con una scalata progressiva e continua verso i vertici di Rai 3. Ora il conduttore è pronto a tornare protagonista col ritorno in prima serata del suo programma Che ci faccio qui, pronto a riprendere il via col primo appuntamento in onda sabato 9 aprile.

