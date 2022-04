Francesca Barra, scopriamo chi è l’ex marito della donna, nonché padre dei suoi tre figli: tutto su Marcello Molfino.

Francesca Barra e suo marito Claudio Santamaria saranno tra gli ospiti della puntata di sabato 9 aprile di Verissimo. La donna oggi è felicissima con l’attore, ma prima di lui nella sua vita c’è stato un altro uomo: scopriamo dunque chi è l’ex marito di Francesca Barra, Marcello Molfino.

Francesca Barra: chi è l’ex marito Marcello Molfino

Marcello e Francesca sono stati sposati per oltre dieci anni, dal 2005 al 2016. Dal loro amore sono nati ben tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Nel 2016 poi è arrivata la rottura e un anno dopo la donna si è legata a Claudio Santamaria, con cui ha avuto la sua quarta figlia, di nome Atena. Marcello Molfino nella vita ricopre il ruolo di Project Manager per la Gazzetta dello Sport, ma in passato ha rivestito questo ruolo per Dove TV dal 2009 al 2013 e poi per il canale Caccia e pesca di Sky, di cui era anche responsabile di programmazione, produzione e promozione. Marcello è laureato in scienze ambientali presso l’Università di Milano e poi si è diretto verso il giornalismo conseguendo un master in videogiornalismo.

Tra Francesca e Marcello c’era dunque anche un’affinità lavorativa, visto che anche la donna è una famosa giornalista e scrittrice, molto presente anche in televisione in diversi programmi. Dopo la fine del matrimonio con Molfino, Francesca si è risposata nel novembre 2017 con l’attore Claudio Santamaria negli Stati Uniti, poi nel luglio 2018 i due hanno ripetuto la cerimonia a Policoro, il paese in Basilicata originario della donna. Oggi Francesca Barra e Claudio Santamaria sono una delle coppie più amate del mondo spettacolo, col loro amore coronato anche dalla nascita della piccola Atena il 2 febbraio 2022.

