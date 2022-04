Giulia Stabile genitori chi sono e che lavoro fanno

Giulia Stabile, scopriamo chi sono i genitori della ballerina, fidanzata del cantante Sangiovanni.

Tra i grandi protagonisti della storia di Amici c’è sicuramente Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione del talent show di Canale 5. La ragazza si è messa in mostra per le sue grandi capacità artistiche e oltre al successo, nella sua esperienza ad Amici è arrivato anche l’amore, con un altro grande protagonista della scorsa edizione come Sangiovanni, che ha appena pubblicato il suo primo album. Andiamo quindi a scoprire qualcosa in più sulla ballerina vincitrice di Amici 20: chi sono i suoi genitori.

Giulia Stabile: chi sono i genitori

Dopo la vittoria ad Amici, Giulia Stabile ha intrapreso la carriera da ballerina professionista, proprio all’interno del programma che l’ha resa famosa. Giulia si sta ritagliando il proprio spazio nel mondo della danza e intanto coltiva l’amore con Sangiovanni, una vita che procede a vele spiegate, ma tra mille impegni il tempo da passare con i genitori è sempre di meno per la ballerina.

Giulia Stabile ha origini catalane, suo padre si chiama Carlo, mentre la madre, Susi Castaner, è originaria della Spagna. Proprio la donna recentemente ha rivelato di non riuscire più a vedere molto la figlia, sentendone molto la mancanza, ma sia mamma Susi che papà Carlo sono molto fieri della loro Giulia e anche se la vedono molto meno sono felici dei risultati che sta raggiungendo.

Stando anche a quanto ha raccontato la ragazza, i genitori sono stati molto importanti per la sua crescita, sono due veri e propri pilastri per lei e l’hanno sempre sostenuta in ogni momento della sua vita. Ora che Giulia sta riuscendo a coronare il proprio sogno di vivere con la danza, Carlo e Susi sono sempre lì, pronti a dare il proprio sostegno alla figlia come hanno sempre fatto. Si è molto parlato del lavoro dei genitori di Giulia Stabile. Non si hanno notizie ufficiali ma in tanti hanno ipotizzato, ovviamente erroneamente, che Carlo Stabile, padre di Giulia, sia produttore.

