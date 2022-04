Imen Siar chi è origini della cantante

Imen Siar, scopriamo chi è la giovane cantante e quali sono le sue origini: tutto sulla cantante che ha conquistato Tiziano Ferro.

Si chiama Imen Siar l’astro nascente della musica internazionale, che ha colpito un grandissimo artista come Tiziano Ferro. Il cantante ha infatti annunciato sui social una collaborazione con la giovane cantante, spiegando di aver conosciuto Imen grazie all’amico Billy Mann, tramite cui l’artista italiano ha anche conosciuto Kelly Rowland e collaborando con John Legend. Una certezza dunque, e anche stavolta le intuizioni di Billy hanno colpito Tiziano Ferro, che ha svelato come sia stato colpito da subito dalla voce di Imen, un talento puro che, a detta del cantante, presto s’imporrà alle attenzioni del mondo. Scopriamo dunque di più sulla ragazza e sulle sue origini.

Chi è Imen Siar

Imen Siar è originaria di una famiglia marocchina, è cresciuta a Milano, ma nel 2018 si è trasferita con la famiglia a Londra, dove ha iniziato a lavorare come cameriera in un bar. Imen ha da sempre coltivato il sogno della musica, prendendo parte anche alla quattordicesima edizione di Britain’s got talent, dove è arrivata in semifinale e che l’ha lanciata, permettendole di pubblicato il suo primo singolo Lonely People nel marzo 2022.

Ora per Imen arriva la grandissima occasione di duettare con una star internazionale come Tiziano Ferro. La ragazza ha raccontato che questa collaborazione è nata in maniera davvero incredibile: la sua etichetta e Tiziano Ferro hanno visto un video in cui la ragazza cantava col mocio durante la pausa caffè e sono rimasti colpiti dalla sua voce. Imen allora è volata in America, dove il suo sogno ha preso realtà.

Siamo pronti dunque a scoprire anche noi la splendida voce di Imen Siar che ha stregato Tiziano Ferro, l’attesa è tanta per sentire il frutto della collaborazione tra i due.

