Amici 21 Albe barre per Serena sul fisico: cosa gli piace

Amici 21 ieri sera nella quarta puntata del 9 aprile Albe al ballottaggio dedica barre a Serena rivelando cosa gli piace di lei

Nella quarta puntata di Amici 21 serale in onda il 9 aprile tante difficoltà per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli Albe è andato nuovamente al ballottaggio rischiando l’eliminazione, mentre Crytical è stato il secondo eliminato. Una squadra sempre più ridotta per Peparini e Pettinelli che però possono contare sul grande talento di Dario nel ballo e di Albe nel canto. Quest’ultimo continua a crescere puntata dopo puntata e ieri sera 9 aprile ha anche conquistato la propria sfida contro Michele Carola rielaborando Ti porto via con me di Jovanotti grazie anche al contributo di Crytical.

Nonostante l’ottima performance, la squadra di Peparini e Pettinelli ha dovuto fare i conti con un’altra manche persa che ha portato quindi al ballottaggio i tre superstiti di questa edizione di Amici 21: Albe, Dario e Crytical. Per l’occasione, come ormai da tradizione, Albe ha scelto di dedicare delle barre a Serena, sua fidanzata e ballerina per la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Una serata emozionante per la ragazza che si è commossa durante la sua esibizione dedicata alla nonna apparsa in foto e anche con un’immagine dove la salutava.

Amici 21 Albe e Serena, le barre per lei

Albe ha contribuito a rendere ancora più intesa la quarta puntata del serale di Amici 21 per Serena con una nuova dedica, ancora volta mentre doveva fare i conti con il rischio eliminazione. Era già accaduto sette giorni fa con Cheerleader nella quale Albe aveva scritto delle barre per la sua dolce metà definendola la sua cheerleader. Questa volta il cantante si è esibito sulle note di Che cosa c’è di Gino Paoli, scelto da Anna Pettinelli per esaltare il lato romantico del ragazzo. Una caratteristica che il cantante che assomiglia a Sangiovanni tiene nascosta ma che invece secondo la sua prof deve coltivare.

Spinto dall’amore per la sua Serena e ammaliato dalla sua bellezza, Albe ha scritto delle barre per rendere più personale la canzone di Gino Paoli. Questa la dedica in musica per la sua fidanzata: “Che cosa c’è? C’è che un giorno noto che mi guarda più del solito allora la guardo, lei mi guarda, le sorrido e lei diventa rossa e non capisco più nulla e mi ritrovo a pensarla anche di notte e poi iniziamo a parlare. Non capisco mezza parola di quello che dice perché inizio a guardarle le labbra, gli occhi, i capelli e ancora le labbra. Io capisco ancora meno e poi è sicuro che io mi innamoro di lei”.

Parole semplice ma ad effetto in cui Albe ha svelato che al primo sguardo è rimasto colpito dalle labbra, dagli occhi e dai capelli di Serena.

