Amici 21 Crytical eliminato, le lacrime colpa di un giudice

Amici 21 il secondo eliminato della quarta puntata è Crytical. Ieri sera 9 aprile è scoppiato in un pianto disperato a causa di un giudice del talent

Crytical è uno dei due eliminati della quarta puntata di Amici 21 serale in onda il 9 aprile. Il rapper ha perso il ballottaggio con Nunzio nonostante le ottime esibizioni portate sul palco. Le lacrime del ragazzo, già a rischio nelle precedenti puntate, hanno commosso tutti gli allievi presenti nella scuola, in particolare Luigi con cui aveva legato in particolare nelle ultime settimane. Proprio la sfida tra Luigi e Crytical è stata la più sorprendente della quarta puntata di Amici 21. Rudy Zerbi ha chiesto e ottenuto da Anna Pettinelli la possibile di proporre il suo guanto di sfida con Luigi e Crytical impegnati in brani rap. Una prova sulla carta doveva favorire Crytical e che invece ha vinto vincere Luigi.

Amici 21 Crytical eliminato, il pianto a causa di un giudice

I giudici, in particolare Stash, sono rimasti colpiti dalla capacità del cantante di origini calabresi di cimentarsi nel rap e di come sia riuscito a tenere il tempo nonostante la poca attitudine a questo genere musicale. Impeccabile la prova di Crytical che però davanti al talento del compagno di scuola ha dovuto accettare la sconfitta. Successivamente il rapper è stato inserito nei tre a rischio eliminazione perdendo contro Albe e Dario. Poi il verdetto nella casa che lo ha visto perdere contro Nunzio. Crytical è uno dei due eliminati della quarta puntata ma proprio subito dopo la notizia ha ricevuto una grande sorpresa.

Maria De Filippi ha annunciato al ragazzo che Stash, giudice di Amici 21, sarebbe onorato di averlo sul palco per aprire i suoi concerti. Un grande traguardo per il rapper che è rimasto sorpreso dal gesto del cantautore leader dei The Kolors. Sbigottito dalla parole di Maria De Filippi ha chiesto se fosse uno scherzo e poi ha ringraziato dicendo che per lui sarebbe un onore poter collaborare con Stash. Le lacrime del rapper si sono così trasformate in un pianto di gioia. Dopo l’eliminazione Crytical ha commentato la sua uscita spiegando di essere stato felice di aver sperimentato cose nuove: “Sono nato e cresciuto nell’underground, è stata la prima volta per me confrontarmi con altri generi e persone diverse”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI