Il corvo: trama e cast

Il Corvo è un film del 1994, tratto da un fumetto e divenuto, anche per la tragica fine del protagonista Brandon Lee, una vera e propria opera di culto.

Un uomo torna dalla morte per compiere la sua vendetta: Il Corvo è una specie di Conte di Montecristo in salsa gotica, un’opera diretta nel 1994 da Alex Proyas e diventata un film di culto come pochi altri, lanciando anche una lunga saga. Vediamo assieme le informazioni principali sulla pellicola.

Il Corvo: la trama del film

Un criminale di nome Tin Tin viene aggredito e ucciso da uno strano individuo con il volto dipinto come se fosse Pierrot: si tratta di Eric Draven, che un anno prima era stato vittima, assieme alla sua ragazza Shelley, di un brutale aggressione da parte di Tin Tin e altri gangster, che avevano ucciso entrambi. Eppure, Eric è tornato in vita, resuscitato da un corvo che ora viaggia sempre con lui, e che lo ha trasformato in uno spirito di vendetta.

Eric inizia la sua caccia agli altri responsabile del brutale omicidio suo e di Shelley. Aggirandosi in una notte piovosa in una città devastata dalla Notte del Diavolo, una macabra tradizione criminale che trasforma la città in un inferno, elimina uno dopo l’altro i suoi obiettivi, fino ad arrivare al capobanda, Top Dollar.

Questo scontro si rivela più difficile del previsto, perché l’amante del boss, Myca, capisce che ferendo il corvo si può togliere ad Eric l’invulnerabilità che finora lo ha reso inarrestabile. Nonostante questo stratagemma, il protagonista riesce a sgominare la banda con l’aiuto del poliziotto Albrecht, e portare a termine la sua vendetta, prima di ricongiungersi con la sua amata.

Il Corvo: cast del film

Il Corvo è noto soprattutto per essere stato l’ultimo film di Brandon Lee, figlio del celebre Bruce Lee e all’epoca giovane attore in ascesa. Durante le riprese, però, Lee è rimasto ucciso in un incidente sul set, il che ha aumentato a dismisura la fama dell’opera, trasformandola in un cult-movie.

Brandon Lee – Eric Draven

Rochelle Davis – Sarah

Ernie Hudson – Albrecht

Michael Wincott – Top Dollar

Bai Ling – Myca

Tony Todd – Grange

David Patrick Kelly – T-Bird

Angel David – Skank

Laurence Mason – Tin Tin

Michael Massee – Funboy

Jon Polito – Gideon

Bill Raymond – Mickey

Marco Rodriguez – Torres

Sofia Shinas – Shelley

Anna Levine – Darla

Kim Sykes – Annabella

