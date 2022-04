Il 21 aprile esce al cinema Il sess0 degli angeli, nuovo film di Leonardo Pieraccioni, che vanta nel cast anche Sabrina Ferilli. Così come da tradizione per il comico toscano, la pellicola è una commedia per tutta la famiglia.

Girato tra giugno e agosto 2021, Il sess0 degli angeli è a un passo dall’arrivo al cinema, con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte ad affiancare il poliedrico Leonardo Pieraccioni, come sempre regista, sceneggiatore e attore protagonista del nuovo progetto.

Il sess0 degli angeli trama e cast

Stavolta Leonardo Pieraccioni si è trasformato in un prete. Il protagonista de Il sesso degli angeli è infatti Don Simone, pastore di una piccola chiesa in costante difficoltà economica e mai frequentata dai giovani. Questi preferiscono infatti fare altro, come stare sui social, piuttosto che frequentare l’oratorio, ormai deserto.

Una notizia però scuote la quotidianità serena di Don Simone. Un suo zio molto eccentrico gli ha infatti lasciato in eredità un’attività in Svizzera molto avviata. Qualcosa che potrebbe risollevare decisamente le sorti economiche del suo oratorio. Ha così inizio il viaggio verso Lugano, dove si trova la struttura. Una volta sul posto, però, scopre che l’attività non è propriamente ciò che si aspettava. Non è infatti un albergo o un bar, così come un bed & breakfast. Si tratta infatti di una casa per appuntamenti. Un luogo particolarmente frequentato, governato dalla maitresse Lena.

Suo zio ha sempre dubitato della sua forte fede cristiana e con questo gesto lo ha messo in crisi. Ha un bivio dinanzi a sé, che potrebbe anche condurlo a cambiare del tutto vita. Arriverà però una persona a mettere ordine nella sua mente confusa.

Guardando al cast, il protagonista Don Simone è come detto interpretato da Leonardo Pieraccioni. L’eccentrico zio Waldemaro è Massimo Ceccherini, mentre la padrona di casa del bordello in Svizzera, Lena, è Sabrina Ferilli. Il personaggio di Giacinto è stato invece affidato a Marcello Fonte, mentre Ameriga ha il volto di Eva Moore.

Il sess0 degli angeli trailer

