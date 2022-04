Domenica 10 aprile va in onda in prima serata su Rai 1 l’ultima puntata di Noi. La fiction remake della celebre serie TV This is Us è giunta al suo finale di stagione, in attesa di scoprire se ci sarà spazio per una nuova annata.

Scopriamo le anticipazioni dell’ultima puntata di Noi. Si conclude questa prima stagione dedicata alle vicende della famiglia Peirò. Ecco cosa aspettarsi da questo finale di stagione. Un piccolo sguardo in anteprima, ricco di spoiler.

Noi, anticipazioni ultima puntata

L’ultima puntata di Noi si divide, come al solito, in due episodi. Il primo ha come titolo Napoli, il secondo invece La Luna, in onda a partire dalle ore 21.25 su Rai 1 domenica 10 aprile. Il tutto è poi recuperabile in streaming grazie alla piattaforma RaiPlay. Le condizioni di Mimmo sono sempre più gravi. L’uomo ha infatti deciso di interrompere le proprie cure, dicendo addio alle medicine. Intende vivere il tempo che gli è rimasto senza aggrapparsi ad aiuti medici che non fanno altro che renderlo miserabile. Daniele è pronto dunque ad accompagnarlo nella città in cui è nato, Napoli. Suo padre avrà così la possibilità di rivedere le persone a lui più care. Cate e Teo, intanto, riusciranno a lasciarsi alle spalle i loro problemi, mostrandosi ormai pronti al grande passo. Decidono di prendersi un po’ di tempo per sé, così da non lasciarsi crucciare enormemente dai preparativi per le nozze. L’ansia di questo momento aveva infatti portato a un clima molto pesante.

Volgendo lo sguardo al passato, assisteremo al primo incontro tra Pietro e Rebecca. Fin da subito c’è una grande sintonia tra i due. Vedremo lei impegnata nel proseguire la propria carriera musicale e, 20 anni dopo, li ritroveremo in una profonda crisi. La gelosia di Pietro, infatti, rischia di porre fine per sempre al loro rapporto.

