Britney Spears incinta a 40 anni chi è padre del bambino Sam Asghari

Britney Spears ha annunciato di essere incinta a 40 anni. Scopriamo chi è il compagno e futuro papà Sam Asghari che sposerà a breve

Britney Spears è incinta e i fan sono letteralmente in delirio in tutto il mondo. La regina del pop degli anni 90 oggi ha 40 anni di età e ha già due figli adolescenti Sean Preston di 16 anni e Jayden James di 15 nati dal matrimonio poi finito con Kevin Federline, rapper e ballerino americano con cui ha divorziato nel 2006 dopo due anni dalle nozze e un breve fidanzamento. Britney il 23 giugno scorso aveva reso pubblico il suo desiderio di diventare mamma per la terza volta, sognando di avere una bambina. Dopo cinque anni di relazione il fidanzato della cantante di Baby one more time le aveva chiesto di sposarla lo scorso settembre.

Su Instagram Britney Spears ha annunciato con un post Instagram di essere incinta con le seguenti parole Ho perso così tanto peso per partire per il mio viaggio a Maui per riprenderlo di nuovo. Mio marito mi ha detto: No, sei incinta, sciocca! Così ho fatto un test di gravidanza… e, beh… sto per avere un bambino! Quindi non pubblicherò più foto e starò a casa dato che i paparazzi all’epoca delle mie due gravidanze hanno avuto i loro soldi. È un po’ triste perché all’epoca ho sofferto di depressione perinatale ma sono felice che ora le donne ne parlano ogni giorno. Grazie a Gesù non dobbiamo tenere quel dolore un segreto riservato. Questa volta farò yoga ogni giorno! Diffondere un sacco di gioia e amore. Scopriamo chi è Sam Asghari fidanzato di Britney e come si sono conosciuti prima di scoprire di aspettare un bebè.

Sam Asghari chi è: ha conosciuto Britney Spears per caso

Sam Asghari è il fidanzato di Britney Spears nonché futuro marito della cantante. Sam è nato il 3 Marzo del 1994 ed ha 28 anni di età, un giovanissimo futuro papà del figlio della Spears, la differenza di età tra i due è infatti di 12 anni. Il fidanzato di Britney è di origini iranian, con i suoi genitori e i 3 fratelli è approdato negli States quando era adolescente diventando a tutti gli effetti cittadino americano. Della sua infanzia ricorda le difficoltà vissute dalla sua famiglia per sbarcare il lunario e le complicazioni per adattarsi in un paese diverso da quello di origine.

Data la sua bellezza, è alto 1,88, ha iniziato la sua carriera in passerella, di lavoro ha fatto per anni il modello. Professione che ha sempre svolto di pari passo con i suoi studi in giurisprudenza e coltivando la sua passione per il calcio, al liceo era infatti un giocatore in categorie come l’eccellenza in Italia per intenderci. Sam Asghari ha recitato anche in diversi film e serie tv americane una su tutte NCIS. il fidanzato di Britney Spears oggi fa il personal trainer, sua la piattaforma online Asghari Fitness con cui segue a pagamento migliaia di iscritti sia per consigli di alimentazione corretta che di ginnastica.

Sam e Britney si sono conosciuti per caso grazie alla realizzazione del videoclip della Spears del brano Slumber Party uscito nel 2016, l’attuale fidanzato della pop star è il protagonista. Un colpo di fulmine che il 12 settembre 2021 ha portato il compagno della cantante a farle una romantica proposta di matrimonio con un anello con diamante a taglio rotondo da quattro carati portante la scritta Lioness, il soprannome affettuoso che ha dato alla futura mamma per la terza volta. Britney Spears ha sempre detto prima di rimanere incinta che il suo fidanzato e padre di suo figlio le è stato accanto nei momenti più difficili della sua vita. Il riferimento è alla battaglia legale contro il padre che l’aveva in tutela.

