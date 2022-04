Daniel Colangeli, chi è il sostituto di Nick Luciani nei Cugini di Campagna

Daniel Colangeli, scopriamo chi è il cantante che ha sostituito Nick Luciani nel suo periodo di lontananza dai Cugini di Campagna.

Nick Luciani è tra i protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il cantante sta tornando sulle scene dopo un periodo di lontananza, molto difficile per lui visto che ha dovuto affrontare alcune difficoltà economiche che hanno costretto Nick e tutta la sua famiglia a cambiare completamente stile di vita. Nel 2014, infatti, Nick ha lasciato la band, per alcuni dissapori con Ivano Michetti, leader e fondatore del gruppo musicale. Luciani ha poi fatto ritorno nella band nel 2021 riprendendo il suo posto che in questi anni è stato occupato da Daniel Colangeli, il cui addio ai Cugini di Campagna è stato molto polemico. Scopriamo dunque chi è il cantante.

Chi è Daniel Colangeli

Daniel Colangeli nasce a Roma il 6 gennaio 1991 e nel 2015 entra a far parte dei Cugini di Campagna, prendendo il posto di Nick Luciani. Per cinque anni l’esperienza del giovane artista romano con la storica band va alla grande, il suo ingresso è molto positivo e Colangeli prende parte con il gruppo al format televisivo MilleVoci. Un’esperienza che sembra molto positiva, ma che a un certo punto si trasforma in una delusione incredibile.

Nel 2020 il mondo conosce l’incubo della pandemia, il settore della musica si ferma completamente e Daniel viene scaricato dal gruppo. L’artista non ha nascosto la propria rabbia e la propria delusione per il trattamento ricevuto, ha raccontato di aver chiesto un piccolo sussidio alla band in attesa di trovare un nuovo lavoro, ma la sua richiesta è stata rifiutata. Daniel Colangeli ha dunque detto definitivamente addio alla band e nel 2021 ha fatto il proprio ritorno Nick Luciani, che ha risolto i propri dissapori con Michetti e ha ripreso il proprio posto nella band.

