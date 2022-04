Darin chi è origini del cantante vincitore del talent

Darin è un cantante di grande talento. Una celebrità in Svezia e ormai ben noto nel resto del mondo, Italia compresa. Vanta un folto gruppo di fan nel nostro Paese, che di certo non hanno bisogno di scoprire chi sia. Per tutti gli altri, le info che cercate sono riportate tutte di seguito.

Ecco chi è Darin. Se avete appena sentito questo nome e non vi dice nulla. Se lo avete sentito cantare e volete scoprire di chi si tratti, ecco tutto ciò che c’è da sapere sul famoso cantante svedese.

LEGGI ANCHE: Battiti Live 2022, tutti i cantanti della seconda puntata

Darin chi è

Nato il 2 giugno 1987 a Botkyrka, comune appartenente alla contea di Stoccolma, Darin è un talentuoso cantante svedese, oggi 35enne, il cui vero nome è Darin Zanyar. È riuscito a far sentire la propria voce in tutto il mondo dopo il successo al talent show Idol, in Svezia. In tanti hanno apprezzato la sua esibizione con un famoso brano degli ‘N Sync.

Parliamo di successo perché il pubblico ha continuato a supportarlo e il programma è stato un gran trampolino di lancio per lui. Non ha però vinto, di fatto, ritrovandosi al secondo posto. Poco male, considerando come la sua carriera si sia evoluta da allora. La hit che gli ha regalato la gloria è indiscutibilmente Can’t Stay Away.

Guardando al passato, ha firmato il suo primo contratto nel 2005 con la Sony. Ha raggiunto la vetta della classifica e ottenuto il disco di platino con Money for Nothing. Ha poi inciso il suo primo disco, confermando i numeri convincenti. È divenuto famoso in tutta la Scandianvia e nel 2009 tenta di arrivare all’Eurovision, partecipando con You’re Out of My Life al Melodifestivalen. Si qualifica però quarto. Delusione colmata dal successo del suo album seguente, Lovekiller. Nel 2022 finalmente l’exploit internazionale con Can’t Stay Away.

Darin vita privata

Darin ha fatto coming out ad agosto 2020. Il tutto tramite un post Instagram: “Tutti dovrebbero essere in grado d’essere orgogliosi e accettati per ciò che sono. So quanto possa essere difficile. Mi ci è voluto un po’, ma sono orgoglioso d’essere gay”.

Questa è stata la sua più grande concessione sul fronte della vita privata concessa a fan e stampa. Non sappiamo infatti se sia fidanzato o meno. Tiene molto alla sua privacy. I fan però attendono notizie in merito, sognando di vederlo sorridente al fianco di un grande amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A R I N (@darinofficial)

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI