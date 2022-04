Elodie e Marracash perché si sono lasciati? Parlano loro

Elodie e Marracash: ripercorriamo la loro storia d’amore e perché i due cantanti si sono lasciati.

Una delle coppie più amate della musica italiana è sicuramente quella formata da Elodie e Marracash, due degli artisti più amati della scena attuale, che però di recente si sono lasciati, mettendo fine alla loro relazione. Ripercorriamo quindi la loro storia d’amore e i motivi della loro separazione.

Elodie e Marracash: perché si sono lasciati

Nel 2019 è scoppiato l’amore tra Elodie e Marracash, sul set del videoclip della hit della cantante, Margarita. Da quel momento, i due sono diventati una delle coppie più amati dai fan, ma dopo tre anni l’amore è finito ed Elodie e Marracash si sono lasciati. La rottura è stata molto tranquilla, è arrivata poco dopo l’uscita dell’album del rapper, Noi, loro, gli altri, in cui tra l’altro appare proprio Elodie in copertina. Da tempo le cose non andavano più tra loro, l’amore è finito, ma i rapporti tra i due ex amanti sono rimasti molto cordiali.

Dopo la rottura, la cantante ha parlato a Grazia della sua storia d’amore con Marracash, parlando di un amore che in realtà non è finito, ma semplicemente si è trasformato. Si è tramutato in affetto e Marra continua a essere per lei una parte della famiglia, avendo condiviso un’intimità importante. Insomma, tra Elodie e Marracash è rimasto un sincero legame d’affetto, il modo migliore sicuramente per chiudere una relazione

Finita la storia d’amore, i due cantanti sono concentrati sulle rispettive carriere musicali, che stanno vivendo dei momenti veramente importanti. Elodie è una delle voci femminili più importanti del panorama italiano attuale, mentre Marracash ha ottenuto un successo pazzesco con il suo ultimo album, Noi, loro, gli altri, ed è pronto a iniziare un attesissimo tour che lo porterà in giro per tutta l’Italia.

