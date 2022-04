Gemitaiz nuovo album: info titolo e data d’uscita

Gemitaiz annuncia l’uscita del suo nuovo album: scopriamo le informazioni disponibili, dal titolo alla data d’uscita.

Da qualche tempo si era capito che qualcosa bolliva in pentola e ora è arrivato l’annuncio dell’attesissimo nuovo album di Gemitaiz. Dopo il successo di Davide, il rapper romano è pronto a tornare col un nuovo lavoro, che era stato anticipato nelle scorse settimane con diversi post sul suo profilo Instagram. Sempre tramite social, è arrivato l’annuncio ufficiale che segna il ritorno di Gemitaiz: scopriamo tutti quanti i dettagli.

Gemitaiz: le info sul nuovo album

Si chiama Eclissi il sesto album in studio di Gemitaiz, il quarto da solista, senza la collaborazione di MadMan. Eclissi arriva a quattro anni di distanza da Davide, ultimo CD che il rapper romano ha realizzato da solo, e a tre anni da Scatola Nera, prodotto invece in coppia col fedele compagno MadMan. Due album che hanno ottenuto un successo pazzesco e che hanno preceduto quella che è l’ultima uscita di Gemitaiz, ovvero il nono capitolo della saga di mixtape dal titolo Quello che vi consiglio.

Il Cd vedrà la luce il prossimo 13 maggio, quando verrà rilasciato in versione digitale e fisica. Tramite i canali social dell’artista, sono già disponibili i link per effettuare il preorder del CD e per presalvare l’album su tutte le piattaforme digitali. Ancora non ci sono informazioni sulla tracklist e sui featuring che vedremo in Eclissi, sicuramente nei prossimi giorni Gemitaiz annuncerà ulteriori dettagli sul suo lavoro.

Ciò che è certo è che finalmente abbiamo una data per l’attesissimo ritorno sulle scene di Gemitaiz, che si unisce dunque alla schiera di rapper che negli ultimi tempi hanno rilasciato i propri CD, da Fabri Fibra a Luche e Lazza, tutti lavori di primissimo livello cui è pronto ad aggiungersi anche Eclissi.

