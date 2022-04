Ilona Staller, chi è l’avvocato che ha spaventato la naufraga

Ilona Staller, scopriamo chi è l’avvocato della concorrente dell’Isola dei famosi 16, che ha spaventato la naufraga.

Durante la sua esperienza all’Isola dei famosi, Ilona Staller ha più volte nominato il proprio avvocato, Luca Di Carlo, soprannominato anche L’avvocato del diavolo e protagonista di uno scherzo all’ex attrice hard. Ospite in studio, l’avvocato infatti ha fatto credere a Ilona che in casa sua, durante la sua permanenza sull’isola, si stanno svolgendo tante feste e che la gente si sta portando via tante cose dalla sua abitazione. Ilona è apparsa ovviamente preoccupata, prima di capire che si trattava di uno scherzo del suo avvocato. Al di là dei giochi, Luca Di Carlo è una figura molto importante nella vita di Ilona: scopriamo perché.

Ilona Staller: chi è l’avvocato Luca Di Carlo

Nato a Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila, nel maggio 1976, Luca Di Carlo è laureato in legge all’Università La Sapienza di Roma e presto si fa un nome non solo come avvocato, ma anche come personaggio pubblico. Luca infatti assume presto la fama di inguaribile playboy, con tante voci di gossip che lo riguardano, tra cui un flirt anche con Pamela Anderson.

Luca Di Carlo è stato molto importante nella vita di Ilona Staller in quanto l’ha aiutata a ottenere la custodia del figlio dopo il divorzio complesso con Ludwig Koons. Durante la separazione, il piccolo Ludwig Maximilian, unico figlio della coppia, è stato fortemente conteso dai due genitori, tanto che il padre arrivò addirittura a rapirlo per portarlo a New York, mentre poi Ilona si è recata in America per riportarlo a Roma.

In tribunale, Luca Di Carlo è riuscito a far ottenere la custodia del figlio a Ilona, motivo per cui la donna è rimasta eternamente grata all’uomo. L’avvocato del diavolo, soprannome con cui viene chiamato a causa dei suoi incarichi controversi, ha rappresentato anche Michael Jackson e la famiglia di Pablo Escobar.

