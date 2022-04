Irama nuovo look: svela perché capelli corti confronto FOTO

Irama ha ufficializzato su Instagram il suo nuovo look. Il taglio di capelli di Filippo ha diviso i fan: svelato il perché del cambio di immagine

Irama e il suo nuovo look, con tanto di foto postata sul profilo Instagram del cantante Irama.plume, è stato a lungo di tendenza su Twitter. I fan all’improvviso sono stati spiazzati dalle storie di Filippo Maria Fanti che, un po’ dispiaciuto, si mostrava al fatidico momento del taglio di capelli: addio alla chioma lunga e ricciolina per far spazio ad un caschetto sbarazzino e dalla sforbiciata decisa. Il tocco trendy è dato dalle treccine con decorazioni che di volta in volta il cantante cambia per abbinarli agli abiti scelti.

L’hairstylist che ha firmato il nuovo look di Irama è Shinichi Morita, icona di stile in particolare per le passerelle milanesi, che lavora per etoile management. “Ciao Ciao capelli” Morita ha commentato così mentre creava il nuovo taglio di Irama. Filippo prima della shooting fotografico con il cambio look ha esclamato è stato bello! L’immagine di Irama con i capelli corti ricorda vagamente lo stile che il cantante aveva quando ha partecipato e vinto Amici17, un caschetto liscio che ha poi sostituito con un rasato con ciuffo all’indietro nel video di Nera, hit dell’estate del 2019 con cui ha conquistato la vetta delle classifiche di vendita per poi rimanerci in pianta stabile. A tre anni di distanza, il brano Ovunque Sarai con cui ha partecipato a Sanremo 2022 è doppio platino e Filippo è un’icona di stile per i giovanissimi che imitano i suoi look.

Da sempre chi veste Irama è Simone Rutigliano. Lo stylist ha commentato con finalmente il nuovo taglio di capelli del cantante. In passato e anche di recente in occasione del Festival lo stesso Irama ha svelato la sua attenzione certosina per i suoi outfit, hairstyling compreso. Per Filippo ciò che indossa è una maniera di comunicare. Il perché del nuovo look è così rivelato di pari passo con l’uscita del nuovo album Il giorno in cui ho smesso di pensare è un modo per indicare ai fan il suo cambiamento. Non a caso anche Sangiovanni ha rasato i capelli per la sua ultima uscita discografica.

