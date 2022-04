Brutte notizie per i fan di Temptation Island: il programma è stato soppresso, scopriamo perché non andrà in onda.

Arrivano terribili notizie per tutti i fan di Temptation Island: il programma non andrà in onda quest’estate. Da tempo si parlava di questa ipotesi, con Tv Blog che aveva lanciato l’indiscrezione, che ora sembra trovare conferma. L’estate 2022 non sarà segnata dalla messa in onda di Temptation Island, ma al suo posto potrebbero essere trasmesse le repliche di Tu si que vales. Scopriamo perché lo show delle coppie non andrà in onda quest’estate.

Temptation Island soppresso: perché non va in onda

Stando a quanto riportato da Tv Blog, la decisione sarebbe stata presa direttamente dalla società di Maria De Filippo, la Fascino Pgt, che si occupa di produrre il reality show. Tuttavia, questo stop potrebbe non essere definitivo, a causa di due fattori: il primo sarebbe che il suo sostituto ideale, ovvero Ultima Fermata condotto da Simona Ventura, si sta rivelando molto deludente, raccogliendo sempre meno ascolti con l’incedere delle puntate. Inoltre, le puntate potrebbero anche essere girate durante l’estate e poi il programma proposto in una versione autunnale, come già accaduto nell’edizione del 2020 curata da Alessia Marcuzzi.

Insomma, brutte notizie per i fan di Temptation Island, ma la speranza rimane viva. Il reality show per ora è stato bloccato, ma lo stop potrebbe non essere definitivo. Al momento, l’unica certezza è che quest’estate Temptation Island non andrà in onda, poi per ciò che avverrà più avanti siamo ancora nel campo delle ipotesi e bisogna dunque aspettare notizie più certe. I numeri sono sempre stati dalla parte dello show, che ha sempre attirato un numero importante di fan e quindi può puntare su un successo tale che rende veramente difficile una cancellazione definitiva.

