Topic chi è: origini del dj di You Breaking me

Difficile pensare non abbiate mai sentito il successo/tormentone Breaking Me. Decisamente più credibile il fatto che non conosciate il nome dietro questa produzione. Spesso, infatti, conosciamo a memoria dei brani creati da celebri disc jokey, sui quali poi non facciamo ricerche. In questo caso parliamo del famosissimo dj Topic.

Scopriamo tutto quello che c’è a sapere su Tobias Topic, dj di fama internazionale, nato in Germania e in grado di far ballare il mondo con la sua Breaking Me. Ecco un po’ di info su di lui, la sua musica e la vita privata.

Dj Topic chi è

Nato a Solingen, in Germania, nel 1992, Tobias Topic è un dj tedesco molto talentuoso, che ha iniziato a sfruttare Logic Studio, workstation audio digitale, per dare il via alla propria carriera quando aveva solo 16 anni. La musica è la sua strada e lo è sempre stato. Ha iniziato a comporre, trovando l’assistenza di musicisti presenti su YouTube.

La sua prima uscita, pubblicata sul finire del 2014, è stata una canzone house dal titolo Light It Up. Sul suo canale YouTube ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni. L’anno dopo ha pubblicato il suo primo album, Miles, entrato in classifica sia in Germania che in Austria. Nel 2016, poi, il singolo Home è stato una rivelazione, cantato da Nico Santos. Un periodo d’oro che l’ha visto firmare un contratto con Sony. In Italia si è fatto conoscere con il singolo Breaking me, che ha raggiunto il settimo posto nella nostra classifica, ottenendo il disco di platino.

Dj Topic vita privata

Molto attivo sui social, Topic vanta poco meno di 200mila follower. Sul suo profilo condivide costantemente aggiornamenti sulla propria carriera. In alcuni casi ha anche condiviso scatti o video relativi alla sua vita privata. Sappiamo che è fidanzato con Maya Liedtke, consulente per investimenti immobiliari a Dubai. Il suo profilo ha meno di 5mila follower e pare tenersi ben distante dalle luci della ribalta.

