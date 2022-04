Walter Veltroni vita privata: moglie e figli dell’ex sindaco di Roma

Walter Veltroni: andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata dell’ex sindaco di Roma, oggi romanziere di successo.

Walter Veltroni è uno dei protagonisti della puntata di lunedì 11 aprile di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, l’ex sindaco di Roma parlerà senza dubbio del suo ultimo romanzo, La scelta, che racconta la storia di una famiglia romana nel 1943. Veltroni infatti, dopo il ritiro dalla politica nel 2012, si è dedicato con costanza all’attività editoriale, pubblicando diversi saggi politici e romanzi di successo, su tutti la saga di libri gialli con protagonista il commissario Buonvino. Andiamo dunque alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata di Veltroni: chi è la moglie, chi sono le figlie dell’ex politico e cosa fanno oggi nella vita.

Walter Veltroni: la vita privata

Dal 1982, Walter Veltroni è sposato con Flavia Prisco, una famosa architetta di 61 anni. I due si sono conosciuti nell’ormai lontanissimo 1973, in occasione del Festival della gioventù di Berlino. Un’occasione molto particolare, perché la donna ha raccontato che i suoi genitori si sono conosciuti proprio lì. Al tempo Flavia aveva 15 anni e Walter 18, tornati insieme il ragazzo le ha chiesto di mettersi insieme, ma lei inizialmente ha preferito che restassero amici. Poi, è scoccato l’amore, che dopo 40 anni rimane vivo.

Walter e Flavia hanno due figlie. Martina ha 32 anni, vive negli Stati Uniti dove lavora come produttrice televisiva. La ragazza è stata al centro della brutta vicenda di molestie che ha visto protagonista Jason Mojica, capo di Vice e superiore della figlia di Veltroni. Vittoria è invece una stilista e nel 2014 si è classifica terza nella sfilata per il cinquantenario dell’Accademia Costume & Moda. Entrambe le figlie di Walter Veltroni hanno quindi trovato la propria strada, per la gioia degli orgogliosi genitori.

