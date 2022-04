Addio mia regina: trama e cast

Addio mia regina è un film francese del 2012 che si staglia sull’ambientazione della rivoluzione francese. Vediamo insieme tramae cast del film.

Un dramma storico ai tempi della rivoluzione francese, quello diretto nel 2012 da Benoit Jacquot (L’Ecole de la chair, Niente scandalo), con a sua disposizione un cast di primo piano nel panorama europeo. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Chantal Thomas, pubblicato nel 2002.

Addio mia regina: la trama del film

Siamo a Versailles, nel luglio del 1789, alle porte della rivoluzione francese. Il clima è teso, anche se nessuno crede davvero possa succedere una rivoluzione; in ogni caso, quando avviene la presa della Bastiglia, i nobili preparano dei piani di fuga in caso di necessità.

In questo contesto, la regina Maria Antonietta affida alla sua ancella Sidonie Laborde il rischioso compito di spacciarsi per la duchessa di Polignac, la sua favorita, per coprirne la fuga da Parigi.

Addio mia regina: il cast del film

Il cast di Addio mia regina è impreziosito da alcune delle attrici europee più note e apprezzate degli ultimi anni: stiamo parlando ovviamente della protagonista Lea Seydoux (La vita di Adele, Grand Budapest Hotel, Spectre), all’epoca non ancora famosa, e dell’attrice tedesca Diane Kruger (Troy, Bastardi senza gloria, Oltre la notte).

Lea Seydoux – Sidonie Laborde

Diane Kruger – Maria Antonietta

Virginie Ledoyen – duchessa di Polignac

Xavier Beauvois – Luigi XVI

