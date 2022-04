Chi è Erri De Luca: libri, frasi e vita privata dello scrittore

Erri De Luca, scopriamo chi è il famoso scrittore: dai libri alle frasi più famose, fino alla sua vita privata.

Lo scrittore Erri De Luca è uno degli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per la puntata di martedì 12 aprile. Romanziere di successo, andiamo alla scoperta dei suoi libri più famosi e dei dettagli della sua vita privata.

Chi è Erri De Luca: i libri e le frasi

Nato nel maggio 1950, Enrico De Luca, noto come Erri, è uno dei più celebri scrittori italiani contemporanei. Da giovane s’impegna prima in politica e poi in diverse attività di volontariato, arrivando a pubblicare il suo primo romanzo nel 1989, dal titolo Non ora, non qui. Da quel momento, De Luca ottiene un grandissimo successo, vincendo diversi premi sia nazionali che internazionali per libri come Aceto, Arcobaleno, Tre Cavalli e Montedidio.

Oggi, De Luca è globalmente riconosciuto come uno dei più influenti scrittori italiani, attivo anche come giornalista e come attore teatrale. Molte delle frasi contenute nei suoi libri sono diventate celebri aforismi, rintracciabili con molta facilità su Internet.

Erri De Luca: la vita privata

Nonostante l’enorme notorietà, si sa molto poco della vita privata dello scrittore. De Luca ama mantenere il riserbo sulla sua sfera personale, ha rivelato solo una volta a Repubblica di non essere mai stato sposato e di non avere mai avuto figli, anche se una volta, da giovane, concepì un figlio con la sua compagna dell’epoca, ma quest’ultima abortì senza dirgli nulla.

Nessun rimpianto però a riguardo per De Luca, che ha sottolineato come quella sia una decisione che spetta alle donne e che riguarda il corpo femminile e che ha rivelato, comunque, di non avere nessun atteggiamento paterno e quindi di non avere avuto nessuna ambizione a diventare padre.

