Massimiliano Pani: scopriamo chi è il compositore, figlio di una delle grandi icone della musica italiana come Mina.

Massimiliano Pani è uno degli ospiti della puntata di martedì 12 aprile di Oggi è un altro giorno. Il compositore sarà presente nel salotto di Serena Bortone insieme agli Audio 2, gruppo musicale che ha prodotto e lanciato sul mercato discografico dopo alcune collaborazioni dei due membri del duo con sua madre, Mina. Scopriamo dunque chi è il compositore, figlio della famosissima cantante.

Chi è Massimiliano Pani

Nato a Milano il 18 aprile 1963, Massimiliano è il figlio della cantante Mina e dell’attore Corrado Pani. Dalla madre eredita la passione per la musica, esordendo come autore proprio nell’album della madre Attila, nel 1979. Presto inizia a collaborare con Mina anche come strumentista e arrangiatore, diventando piano piano una figura di spicco del panorama musicale italiano.

Durante la sua carriera, Massimiliano Pani ha collaborato in varie vesti con alcuni dei più grandi artisti, sia italiani che stranieri, come Adriano Celentano, Renato Zero, Fabrizio De Andrè e jazzisti di fama mondiale come Toots Thielemans e Brian Auger.

Oltre a lavorare su tantissimi dischi, Pani ha anche realizzato tantissime sigle per Mediaset, vantando una collaborazione vincente con Cristina D’Avena, e ha scritto tantissime musiche per film e fiction televisive, creando in questo senso un connubio importante con Franco Serafini. Spesso, Pani si è visto anche in televisione, sia come giudice in programmi musicali che come conduttore di diverse trasmissioni.

Per quanto riguarda la vita privata, Pani si è sposato prima con Ulrike Fellrath, con cui ha avuto il suo primo figlio Alex, e poi con Milena Martelli, con cui ha avuto il secondo figlio Edoardo. Attualmente, l’uomo vive e lavora a Lugano, dove porta avanti i suoi tantissimi progetti legati al mondo della musica.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI