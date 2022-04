Anticipazioni La scogliera dei misteri seconda puntata in onda il 19 aprile. Scopriamo cosa succederà nella miniserie francese

Ottimo l’impatto de La scogliera dei misteri sul pubblico di Rai. La nuova miniserie in onda in prima serata è stata apprezzata, come dimostrano le ricerche sul web. Il titolo francese promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo fino all’ultimo episodio. Scopriamo cosa accadrà nella seconda puntata de La scogliera dei misteri. Proseguono le indagini della protagonista Lola ed ecco le anticipazioni in merito a quanto verrà svelato martedì 19 aprile.

La scogliera dei misteri: anticipazioni seconda puntata

Martedì 19 aprile andrà in onda la seconda puntata de La scogliera dei misteri, suddiviso in due episodi. Nel primo i gendarmi fanno delle ricerche approfondite sul passato di Lola. In questo modo scoprono che la donna gli ha mentito. Sapeva infatti d’essere stata adottata. Conosceva la vera storia della sua madre biologica, morta in maniera tragica, uccisa dopo essere stata violentata. Una situazione che cambia totalmente gli equilibri. Nel corso delle prime due puntate abbiamo visto la protagonista legare con il capitano Clement Neuville, che si sente tradito dopo aver scoperto le sue menzogne.

Seppur col cuore pesante, si ritrova costretto a prenderla in custodia. Nel secondo dei due episodi in onda martedì 19 aprile vediamo Lola riportare al capitano Jourdan la storia di Lafont. Si ritrova però in una situazione complessa, dal momento che non ha alcuna prova da sventolare, a parte la parola del giornalista. Il gendarme si dice pronto a fare tutto il possibile per trovare il colpevole. È così che si riaprono ufficialmente le indagini sulla morte di Manon. Lola trova Clement e si scusa con lui per avergli mentito. Non voleva che suo padre fosse morto. Il capitano ha modo di leggere il suo diario, il che risulta illuminante. Capisce che il madre si era perso in una relazione con Manon.

