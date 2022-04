Matteo Uomini e donne chi è corteggiatore di Veronica: piace a Tina

Uomini e Donne: scopriamo chi è Matteo, il nuovo corteggiatore di Veronica, che ha già conquistato il gradimento di Tina.

Novità in arrivo per Veronica Rimondi: la tronista riceve un nuovo corteggiatore, un ragazzo di nome Matteo, con cui la donna è uscita dopo aver fatte le esterne con gli altri due corteggiatori Federico e Fernando. Ampia scelta per Veronica, che è rimasta piacevolmente colpita dai due corteggiatori con cui è uscita, ma che ha comunque voluto conoscere un altro ragazzo sceso in studio per lei, ovvero Matteo. Scopriamo dunque tutto ciò che sappiamo sul corteggiatore di Veronica.

Uomini e Donne: chi è Matteo, il corteggiatore di Veronica

Sappiamo in realtà molto poco di Matteo. Il ragazzo ha 25 anni, vive a Venezia e ha fatto immediatamente colpo su una delle grandi protagoniste di Uomini e Donne. Non parliamo di Veronica, ma di Tina Cipollari, che ha espresso il proprio gradimento per il ragazzo. Anche Veronica comunque è rimasta colpita da Matteo, accettando di uscirci e inserendolo dunque nella lista di pretendenti insieme a Fernando e Federico.

Vedremo dunque quali saranno le prossime mosse di Veronica Rimondi, protagonista del trono classico di Uomini e Donne. La giovane ferrarese è entrata nel programma per provare a cercare l’anima gemella e interrompere uno status da single che dura ormai dal 2020. Non è facile colpire la ragazza, che ha messo in mostra un bel carattere, una forza e un’indipendenza che sfoggia fieramente in studio. Finora, la ragazza ha avuto l’occasione di uscire con Fernando e Federico, due ragazzi che le hanno fatto una buona impressione, ma Veronica non vuole precludersi nulla e quindi ha deciso di conoscere anche Matteo, giunto in studio proprio per conoscerla. Vedremo come si evolverà la situazione legata alla giovane tronista proveniente da Ferrara.

