Oggi sposi dove è stato girato: location Puglia

Oggi sposi è un film del 2009 diretto da Luca Lucini, al lavoro su un soggetto di Fausto Brizzi (insieme con Martani e Bonifacci). Una pellicola riconosciuta di interesse culturale nazionale dalla Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ciò ha comportato dei finanziamenti e, in termini di scelte registiche, un costante sfoggio delle bellezze panoramiche del nostro Paese. C’è però un dettaglio interessante che molti ignorano.

Scopriamo dove è stato girato Oggi sposi. Ecco quali sono le tante location sfruttate dal regista Luca Lucini per realizzare la sua visione di questa commedia romantica dal ricco cast, incentrata su quattro coppie pronte a dirsi di sì.

Oggi sposi dove è stato girato

La Puglia ha aperto le sue porte per le riprese di Oggi sposi, anche se il film pare adattare molte location laziali, proponendo al pubblico un effetto pugliese, per così dire (Le svariate location sono indicate sul sito davinotti.com). Vediamo dunque il Castello Odescalchi di Bracciano come sfondo di due ricevimenti, quello d’interesse e quello più povero. Restiamo in zona, spostandoci però a Roma, dove viene sfruttato il Teatro dell’Opera. È qui che Nicola fa la sua proposta di matrimonio. Sappiamo che Giada lavora in un centro estetico e se voleste ritrovarlo è in Via Ardea 6, nella capitale.

Nicola vive in un loft, dove si consuma la sua vita da Don Giovanni. L’appartamento è in Riva Ostiense 16, a Roma, mentre in Via Appia Nuova 1279 si trova il Viva Las Vegas, locale sfruttato per l’addio al nubilato di Giada. È qui che vediamo l’esibizione di Fabio.

Un salto all’EUR per il matrimonio d’interesse, precisamente presso la basilica dei Santi Pietro e Paolo. Il matrimonio tra Renato e Giada dovrebbe celebrarsi (salterà) presso la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, mentre il paesino di Morticola, dove abitano i genitori di Nicola, è in realtà Santa Maria di Galeria. E l’ambasciata indiana? Quella è ambientata in una villa di Via Carlo Linneo, a Roma ovviamente.

Oggi sposi trailer

