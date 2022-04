Oggi sposi: trama e cast

Oggi sposi è una commedia sentimentale italiana del 2009 diretta da Luca Lucini, che riflette ironicamente sul matrimonio nella società contemporanea.

Torna la bella stagione e probabilmente anche voi conoscerete qualche coppia in procinto di sposarsi: per entrare nel mood giusto, ecco una spassosa commedia sentimentale sui matrimoni. La regia è di Luca Lucini (Tre metri sopra il cielo, Amore, bugie e calcetto), con un cast molto variegato di star italiane.

Oggi sposi: la trama del film

Il film si svolge in quattro episodi, che ruotano tutti attorno al tema del matrimonio e alle sue controversie.

Nel primo, un poliziotto pugliese vuole sposare una ragazza indù, ma entrambe le famiglie sono in disaccordo: il padre di lui e quello di lei sono profondamente ancorati alle proprie tradizioni, ma finiranno per scoprirsi più simili di quanto non credano.

Nel secondo, un uomo anziano e molto ricco sta per sposare una ragazza giovane e sensuale, con grande disappunto del figlio pubblico ministero. Quets’ultimo le tenta tutte per mandare a monte l’unione, ma alla fine si innamorerà lui stesso della ragazza.

Nel terzo, una coppia senza soldi deve sposarsi solo per assecondare i desideri dell’opprimente mamma di lui, e così organizzano il banchetto all’interno di quello di una coppia famosa, ma finiranno per trovarsi in mezzo a una faida mafiosa.

Nel quarto, un giovane e famoso finanziere sta per sposarsi con una bella aspirante attrice, ma subito prima delle nozze i due scoprono di amarsi affatto. Il matrimonio si farà comunque, per i benefici politici che entrambi ne trarranno sono troppo importanti.

Oggi sposi: il cast del film

Luca Argentero – Nicola Impanato

Dario Bandiera – Salvatore Sciacca

Isabella Ragonese – Chiara Malagò

Moran Atias – Alopa

Carolina Crescentini – Giada

Filippo Nigro – Fabio Di Caio

Francesco Montanari – Attilio Panecci

Gabriella Pession – Sabrina Monti

Michele Placido – Sabino Impanato

Renato Pozzetto – Renato Di Caio

Lunetta Savino – Violetta Abbatescianni in Impanato

Hassani Shapi – l’ambasciatore

Francesco Pannofino – Peppino Impanato

Caterina Guzzanti – poliziotta Ghedini

Vitalba Andrea – madre di Salvatore

Stefano Bicocchi – poliziotto Capuozzo

