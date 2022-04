Siamo quasi giunti al gran finale di Perry Mason, nella versione remake della HBO. Mercoledì 13 aprile Rai 4 manda in onda in chiaro la terza puntata, suddivisa in due episodi, precisamente il quinto e sesto, su un totale di otto.

Scopriamo le anticipazioni della penultima puntata di Perry Mason. La serie TV HBO riprende dopo il dramma consumatosi nel finale del quarto episodio. Come reagirà il protagonista? Che impatto avrà questa morte drammatica sulle indagini?

Perry Mason, anticipazioni episodio 5

Street trova il corpo senza vita di Jonathan. Lei e Perry Mason decidono di coprire il suicidio, annunciando il suo decesso come una morte naturale. Novità anche sul fronte della famiglia, con l’investigatore che affronterà con l’ex moglie Linda il delicato discorso dell’affidamento del figlio Theodore.

Strickland continua a portare avanti le indagini su Ennis, che è tra i principali sospettati. Scopriremo quale sarà la sua versione dei fatti, e se questa risulterà minimamente credibile. Alice, intanto, porta avanti il suo piano per liberare Emily, essendo certa della sua innocenza. Una sua richiesta non farà che causare un’ulteriore divisione all’interno della chiesa.

La morte di Jonathan ha portato Emily a essere gestita da un altro avvocato. C’è però qualcosa che non convince dell’uomo. Questi nasconde infatti qualcosa. Ci sarà una svolta fondamentale sotto quest’aspetto, che cambierà totalmente l’equilibrio della serie e della vita di Perry Mason.

Perry Mason, anticipazioni episodio 6

Emily ha accettato Perry Mason come suo avvocato. Una mossa azzardata, dal momento che l’investigatore manca d’esperienza in tribunale. La situazione in aula si aggrava, con Barnes che chiama un testimone a sorpresa. La donna si ritrova alle strette, per quanto riguarda l’opinione pubblica, dal momento che aveva una relazione extraconiugale.

Mason vorrebbe utilizzare la dentiera in tribunale, che avrebbe un ruolo cruciale. Non vuole però tradire Drake. Prova a convincere l’agente a menzionare lui stesso l’oggetto ritrovato durante il controinterrogatorio. La manovra però non ha successo. L’uomo è fin troppo spaventato per la sua famiglia.

Le cose si mettono male, tra le decisioni inspiegabili del giudice e una falsa testimonianza che potrebbe risultare determinante. Tutto potrebbe però cambiare per il meglio, con Mason che fa visita a un uomo che gli dice che lo stava aspettando.

