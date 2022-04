Sporche bugie è un film thriller diretto da Dylan Vox. Una produzione nata per lo schermo televisivo, il cui titolo originale è Dirty Little Deeds. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola.

È davvero possibile conoscere qualcuno senza aver fatto i conti con la sua famiglia? Questa è una delle domande che Sporche bugie si pone. La protagonista si ritrova infatti a confrontarsi con i genitori del novello sposo, divenuto suo marito poco dopo il primo incontro. Non mancheranno oscuri misteri da svelare.

Sporche bugie trama e cast

Jessica e Simon si sono sposati da poco e non è trascorso poi molto dal loro primo appuntamento all’unione in matrimonio. Lui scopre di colpo che suo padre è morto, il che li spinge ovviamente a raggiungere la tenuta di famiglia, sia per dare il proprio contributo e prendere parte al funerale, che per aiutare l’azienda in grande difficoltà.

Jessica si ritrova subito a fare i conti con il gelo della famiglia di Simon. Nessuno sembra interessato ad averla lì, ben che meno a farla sentire a suo agio. Non si perde occasione, inoltre, per scaraventarle addosso il ricordo della prima moglie ormai defunta di Simone, Daphne. Le cose peggiorano notevolmente quando Jessica e la sua amica Madison trovano il corpo di Daphne all’interno della proprietà. Inizia così a sospettare che il suo nuovo marito possa essere un assassino. Fa delle ricerche sul passato della famiglia, svelando una serie di morti sospette. Tutto sembra collegato alla famiglia di lui, più che al giovane, che Jessica dovrà essere in grado di salvare prima che sia troppo tardi.

Per quanto riguarda il cast, il ruolo di Jessica è stato assegnato a Nayirah Teshali, mentre quello di suo marito Simon è andato ad Adam Hollick. Miss Watkins è Nerissa Tedesco, mentre l’amica Madison Snow è Ashley Doris. Amelia ha il volto di Aleksandra Kaniak, mentre il Detective Brown è Nicole Danielle Watts.

