Chi è Mario Biondi: vero nome, mogli, figli e canzoni

Mario Biondi, scopriamo tutto sul cantante: dalle canzoni più famose alla sua vita privata, fino al suo vero nome.

Mario Biondi è uno degli ospiti della puntata di mercoledì 13 aprile di Oggi è un altro giorno. Quella di Biondi è una delle voci più apprezzate e particolari del panorama musicale italiano: andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui, dai dettagli della sua vita privata fino alle canzoni più famose.

Chi è Mario Biondi

Il vero nome del cantante è Mario Ranno. Nato nel gennaio 1971 a Catania, Mario eredita dal padre la passione per la musica e inizia a lavorare sin da diciottenne per piccole etichette, fino a raggiungere il successo grazie alla sua voce unica nel panorama musicale italiano. Il successo arriva col primo singolo, uscito nel 2004, col titolo This is What You Are. Da quel momento, Biondi ha confezionato ben dieci album e tantissime canzoni di successo, tra cui spiccano brani come What have you done to me, I chose you e Love is a temple, fino alle più recenti Romantic song e What’s your name, uscite proprio nel 2022. Biondi ha anche realizzato Ho un sogno anch’io, brano finito nella colonna sonora del classico Disney Rapunzel.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Mario Biondi ha avuto diverse relazioni importanti, da cui ha avuto la bellezza di nove figli. Per oltre 15 anni, il cantante è stato con Monica Farina e i due hanno avuto ben sei figli: Zoe, Marzio, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Dopo la fine di questa storia, Biondi è stato con Giorgia Albarello, dal 2013 al 2017, e con lei ha avuto la sua settima figlia: Mia. Le ultime due figlie, Mil e Matilde, sono arrivate con la compagna attuale, di cui però non si conosce l’identità.

