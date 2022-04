Dov’è stato girato Chi m’ha visto, la commedia sulla fama nel mondo della musica con Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino? Ecco tutte le location del film.

Un chitarrista in cerca della fama a lungo negatagli, decide di inscenare la propria scomparsa, nascondendosi nella campagna pugliese, vicino al paese in cui è nato e cresciuto, mentre nel mondo dello show business cresce il caso attorno alla sua sorte.

È questa la trama di Chi m’ha visto, la commedia con Giuseppe Fiorello e Piefrancesco Favino diretta nel 2017 da Alessandro Pondi, in cui ovviamente saltano all’occhio anche le location in cui è ambientato il film. Scopriamo insieme dove sono state effettuate le riprese.

Chi m’ha visto: le location del film

Come detto, il film è ambientato in Puglia, e il paese attorno a cui si svolgono le azioni dei protagonisti Martino e Peppino è Ginosa, una località di nemmeno 22.000 abitanti nella provincia di Taranto, ma al confine con la Basilicata. Tuttavia, sebbene sia la location principale del film, essa non è l’unica.

Le riprese della pellicola diretta da Alessandro Pondi si sono svolte infatti tra la provincia di Taranto e quella di Bari, toccando anche località come Mottola, Conversano e Castellaneta, oltre che lo stesso capuoluogo regionale (la stazione ferroviaria da cui Martino parte per tornare a Ginosa è infatti quella di Bari).

Una delle scene più suggestive di Chi m’ha visto – quella in cui Martino suona la chitarra nell’isolata campagna pugliese dove si è nascosto, al riparo da occhi e orecchie indiscreti – è stata realizzata nello splendido panorama delle Murge pugliesi, un altopiano carsico che si estende tra varie province della Puglia, ma che arriva fino a quella lucana di Matera.

