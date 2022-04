La Pupa e il Secchione chi è uscito ieri sera? Eliminati coppia star del reality e una Pupa squalificata dopo il colpo basso di Onestini

Nella quinta puntata de La Pupa e il Secchione di ieri sera 12 aprile, chi è stato eliminato ha lasciato a bocca aperta i telespettatori da casa che sono rimasti increduli dalle dinamiche che via via si sono evolute nel corso della serata e che hanno portato all’eliminazione di una Pupa star del programma, di una coppia particolarmente amata e di una squalifica per rissa.

Proprio in quest’ultimo episodio è diventato virale su Twitter destando l’attenzione dei followers che si sono divisi sul provvedimento disciplinare. Flop invece per Flavia Vento e il suo tentativo, vestita da Sirenetta, di conquistare la giuria per tornare in gara: solo Soleil, previa dichiarazione del motivo per cui si era ritirata, aveva votato per un suo reintegro nel cast.

Prima di scoprire gli eliminati della quinta puntata de La Pupa e il Secchione riviviamo le emozioni di cosa è successo ieri sera nello show condotto da Barbara D’Urso.

La Pupa e il Secchione chi è uscito ieri sera quinta puntata 12 aprile

La quinta puntata de La Pupa e il Secchione di ieri sera si è aperta con Barbara D’Urso che ha annunciato un grave episodio che si è svolto all’interno della villa. Un’aggressione fisica ai danni di Mila Suarez da parte di Paola Caruso. Nel dettaglio l’ex Bonas su provocazione della ex fidanzata di Alex Belli che ha tirato in ballo suo figlio dicendo che l’influencer lo strumentalizza per lavorare, le ha dato uno schiaffo. Il gesto non è però stato mostrato nelle immagini, abbiamo visto Mila rompere con un gesto di rabbia dei bicchieri per terra, Paola Caruso inveire su di lei ed essere separata e poi accasciarsi a terra nervosa.

Non solo Paola Caruso si è resa protagonista anche di una dura lite con Elena Morali, accusandola di non rispettare le regole del gioco e di non dormire nello sgabuzzo. La Pupa bis è scoppiata in lacrime sentendosi accusata con troppa aggressività. La produzione ha deciso di squalificare Paola Caruso che così è la prima eliminata de La Pupa e il Secchione del 12 aprile. Però in realtà l’influencer si è ritirata perché non ha trovato giusto che sia stato preso un provvedimento disciplinare solo nei suoi confronti.

Inoltre ha negato di aver dato uno schiaffo a Mila quando in realtà secondo lei si è trattata di una zuffa. Ne è scaturita una forte polemica con l’ex Bonas che ha insinuato favoritismi e Barbara D’Urso che si è adirata per il gesto violento. Su Twitter gli utenti si sono divisi sullo schiaffo dato da Paola Caruso e sulla conseguente squalifica. Allo Zucca Quiz grande successo per Elena Morali e Aristide Malnati che grazie anche ai punti accumulati, nelle prove successive, sono stati la coppia immune della quinta puntata de La Pupa e il Secchione.

Malena, nel cast per una sera, ha scelto per la prova di seduzione, ovvero uno spogliarello che ricordava la famosa scena del film con Sophia Loren e Marcello Mastroianni, Ieri Oggi e Domani, ha anche lei premiato Elena ed Aristide. Il momento della puntata di ieri sera de La Pupa e il Secchione che più ha lasciato di stucco è stato il tradimento di Gianmarco Onestini. In nome della sua storica amicizia con lei, ha abbandonato Maria Laura De Vitis per far coppia con Mila Suarez.

Così l’ex fidanzata di Paolo Brosio ha deciso di sfidare Emy Buono che ha perso alla vasca di cultura. La nuova coppia del 12 aprile è quindi formata da Maria Laura De Vitis e Alessandro De Meo. Mentre la napoletana Emy Buono, che è uscita ieri sera da La Pupa e il Secchione come Pupa, è diventata Insidiosa. Tenterà Denis Dosio con cui ha avuto un riavvicinamento?

Nella quinta puntata di ieri sera del reality condotto da Barbara D’Urso mancavano anche diversi concorrenti: il secchione di Paola Caruso, Nicolò Scalfi e l’eliminata Nicole Di Mario. Secondo alcune indiscrezioni, al momento della registrazione avvenuta domenica erano positivi al Covid ma non ci sono conferme da parte della produzione. Veniamo alle nomination: Asia Valente, Francesco Chiofalo, Denis Dosio, Valentina e Alessio ed Elena Morali hanno votato Alessandro e Maria Laura che a loro volta hanno nominato Mirko e Asia, votati anche da Mila e Gianmarco. La Fotonica ha invece nominato Denis e Ilaria.

La giuria ha salvato la coppia formata da Asia e Mirko, mandando alla doccia di cultura insieme alla Fotonica e Oreste, risultati ultimi in classifica, Alessandro e Maria Laura. Non c’è stato nulla da fare, con zero risposte esatte gli eliminati di ieri sera 12 aprile della quinta puntata de La Pupa e il Secchione sono stati la Fotonica e Oreste.

