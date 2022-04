Nella quinta puntata de La Pupa e il Secchione 2022 di ieri sera 12 aprile, Paola Caruso è stata squalificata per uno schiaffo a Mila Suarez: è vero?

Ieri sera nella quinta puntata de La Pupa e il Secchione è stata grande protagonista Paola Caruso. Barbara D’Urso aveva già annunciato a Pomeriggio 5 che ci sarebbe stato un provvedimento disciplinare nei confronti dell’influencer ex Bonas che era arrivata ad aggredire fisicamente Mila Suarez. Nel corso della puntata del 12 aprile del reality, è stata spiegata la dinamica della rissa e mostrato un video esclusivo della lite tra Paola Caruso e Mila Suarez.

Nel video in questione si vede la bionda influencer dire che la modella di origini marocchine ha detto che lei strumentalizza suo figlio motivo per il quale è andata in escandescenza. Nella clip della rissa, si vedono poi alcuni concorrenti dividere Mila Suarez e Paola Caruso che cade a terra simil svenuta per il nervosismo, mentre l’ex di Alex Belli spacca a terra dei bicchieri di vetro.

La stessa Barbara D’Urso ha specificato che nel video non si vede lo schiaffo e la Caruso ha detto di non averlo dato ma che tra le due c’è stata una zuffa e non una vittima ed una carnefice. L’ex Bonas ha fatto intendere che ci siano stati dei favoritismi e ha sottolineato che a casa, nonostante si scusasse per il gesto non corretto, stava arrivando un messaggio sbagliato sulla sua persona. Su Twitter si è parlato di un vero e proprio retroscena che c’è dietro la squalifica di Paola Caruso.

Lo schiaffo a Mila Suarez c’è stato davvero? Diversi rumors, prima della quinta puntata de La Pupa e il Secchione di ieri sera 12 aprile, dicevano che nel corso della registrazione, avvenuta domenica, lo schiaffo di Paola Caruso era stato mostrato e Mediaset stava riflettendo se tagliarlo in post produzione. Altri utenti invece si sono detti presenti alla registrazione e sicuri che nella clip lo schiaffo non c’era e che quindi non era stato mostrato nemmeno in registrata. Ovviamente sono solo supposizioni perché in entrambi i casi non ci sono conferme ufficiali e noi ci atteniamo scrupolosamente a quanto detto da Barbara D’Urso.

Paola Caruso ha inoltre insinuato che i concorrenti de La Pupa e il Secchione si siano messi d’accordo tra di loro per confermare lo schiaffo dato a Mila Suarez ed eliminarla dal reality. Un retroscena non da poco sulla sua squalifica se fosse vero.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI