Manuel e Lulù stanno ancora insieme? La foto dice tutto

Continua il gossip intorno a Manuel e Lulù, due grandi protagonisti del GF Vip: vediamo la foto che dice tutto sulla loro situazione e le ultime notizie su di loro.

Non accenna a placarsi il gossip intorno a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie, una delle coppie formatesi durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ultimamente si è parlato molto di una crisi tra i due, con il nuotatore avvistato in solitaria, e nonostante la principessa etiope abbia smentito queste problematiche, le indiscrezioni non si sono fermate, anzi hanno continuato a girare come impazzite nel web. Motivo per cui, probabilmente, Lulù ha deciso di lanciare un altro messaggio sui social, non condiviso però da Manuel: scopriamo di cosa si tratta.

Manuel e Lulù: le ultime notizie

Qualche tempo fa, Lulù aveva annunciato sui social che avrebbe presto fatto degli shooting insieme a Manuel e che ci sarebbero state novità importanti. I due hanno infatti conquistato la copertina di Chi e la ragazza ha condiviso sui social la foto della rivista, un chiaro messaggio di come le cose tra i due procedano bene. Tuttavia, Manuel non ha repostato la storia di Lulù, non condividendo quindi la loro immagino sui propri social.

Un gesto che potrebbe anche essere innocuo, ma che non ha fatto altro che aumentare il gossip intorno ai due. I fan ora si aspettano delle risposte, soprattutto da Manuel che al momento sembra quello che si sta impegnando meno a difendere la storia con Lulù, con questa che invece si prodiga a dismisura sui social per combattere le solite voci che vorrebbero che la storia tra i due non fosse vera, ma solo una messinscena risalente all’esperienza all’interno del Grande Fratello per conquistare visibilità e attirare fan interessati.

Manuel e Lulù stanno insieme? Ecco la foto della copertina di Chi

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI