Ultima fermata va in onda con l’ultimo appuntamento di questa prima stagione: scopriamo le coppie protagoniste.

Siamo arrivato all’appuntamento finale con Ultima fermata, lo show di Simona Ventura in cui le coppie in crisi cercano di capire se il loro rapporto può andare avanti o se è ormai giunto alla propria conclusione. Il programma ideato da Maria De Filippi avrebbe dovuto prendere, nell’immaginario collettivo, il posto di uno show di successo come Temptation Island, ma in termini di ascolti non ha brillato, venendo quantomeno rimandato come esperimento, se non bocciato. Tuttavia, si è detta molto soddisfatta del programma, elogiandone l’aspetto innovativo e coinvolgente. Per ora, siamo giunti all’ultimo appuntamento con lo show, poi bisognerà capire se nonostante gli ascolti bassi ci sarà la fiducia per riproporlo, o se invece questa mancanza di audience sarà fatale al programma. Nel frattempo, andiamo a vedere cosa ci aspetta nell’ultima puntata e le coppie che vedremo protagoniste.

Ultima fermata: coppie e storie dell’ultima puntata

Innanzitutto, vedremo il confronto finale tra una delle coppie della puntata precedente, ovvero Luca e Stefania. Tra il tradimento di lui e la voglia di rivalsa di lei cosa accadrà? Riuscirà il loro amore a vincere? Per il resto, saranno tre le coppie protagoniste di questa puntata finale di Ultima fermata.

C’è un problema di fedeltà alla base del rapporto tra Giuseppe e Celeste. La donna racconta di aver subito ripetuti tradimenti e i due sembrano essere su due frequenze differenti: lei, disperata, vuole salvare il loro amore, mentre l’uomo vuole cambiare vita. Vediamo se riusciranno a ritrovare l’intesa o se la loro relazione naufragherà definitivamente.

Tra Marco e Valentina invece ci sono problemi più relazionali, perché l’uomo vuole che la sua fidanzata la smetta di trattarlo come un bambino, mentre la donna vuole delle risposte concrete da Marco e soprattutto le vuole in breve tempo.

Infine, Lucia e Manuel cercano di superare la monotonia che ha messo in crisi il loro rapporto, facendo addirittura saltare il matrimonio fissato per il 6 giugno. I due riusciranno a far riaccendere la fiamma?

