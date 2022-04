Un assassino in casa è un thriller americano realizzato per la televisione. Diretto da Rob Schmidt, ha come titolo originale The Boarder – Room for Murder. Una storia drammatica, che vede la possibile sorpresa di una famiglia per la madre tramutarsi in un incubo che mette in serio pericolo le vite delle due protagoniste.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Un assassino in casa. Un thriller dall’effetto immediato sullo spettatore, dal momento che sfrutta un’eventualità possibile per generare terrore. Ecco cosa racconta la pellicola.

Un assassino in casa trama e cast

Kristen è una studentessa universitaria. Vive lontano da casa e così decide di trascorrere le vacanze estive in compagnia dei genitori. Torna nella propria città, pronta a fare una sorpresa alla madre, ma scopre con grande stupore come vi sia un ragazzo nella sua vecchia stanza. Si chiama Jake e non lo ha mai visto prima. Cosa succede? Moira, sua madre, le spiega che dopo la sua partenza è stata costretta ad affittare una camera della casa, così da far fronte alle numerose spese quotidiane.

Non trascorre molto tempo prima che diventi chiaro a Kristen come sua mamma e Jake abbiano una relazione. A ciò si aggiunge dell’altro. Il ragazzo pare infatti nascondere dei loschi segreti, di cui Moira sembra all’oscuro. Tutto cambia, radicalmente, quando un jogger viene ritrovato morto nel loro quartiere. Kristen è convinta che l’ospite indesiderato sia il responsabile. Con l’aiuto della sua migliore amica Mj e del suo ex fidanzato Ryan, oggi divenuto sceriffo, inizierà a indagare sulla vicenda, fino a scoprire la drammatica verità.

Il cast vede la protagonista Kristen interpretata da Lorynn York. Sua madre Moira è Tanya Clarke, mentre il sospetto Jake ha il volto di James Maslow. Le indagini, come detto, si svolgono con l’ausilio di due persone, Mj, che è Jenna Kanell, e lo sceriffo Ryan, ovvero Adam Huber.

