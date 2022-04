Alvaro Vitali oggi: che fine ha fatto Pierino tra la malattia e i problemi economici

Alvaro Vitali: scopriamo che fine ha fatto l’attore celebre per i film di Pierino, dalla malattia ai problemi economici che ha vissuto.

Alvaro Vitali sarà tra gli ospiti di Serena Bortone per la puntata di giovedì 14 aprile di Oggi è un altro giorno. Diventato famosissimo grazie al personaggio di Pierino, scopriamo che fine ha fatto Alvaro Vitali e come vive oggi, tra la malattia che lo ha colpito e i problemi economici che ha dovuto affrontare.

Alvaro Vitali oggi: che fine ha fatto Pierino

Nato a Roma nel 1950, Alvaro Vitali è stato un grande nome della commedia italiana, arrivando al successo soprattutto grazie al celebre personaggio di Pierino. La parabola di Vitali inizia però a discendere intorno agli anni ’90 e con l’arrivo degli anni 2000 l’attore ha completamente cambiato vita.

Il mondo del cinema si è via via dimenticato di Alvaro Vitali, che ha più volte lamentato quest’abbandono che ha dovuto subire. A livello lavorativo, Pierino ha messo su un duo comico con la moglie. Lei canta e lui racconta barzellette, principalmente per feste private e nei ristoranti. Con la fine del successo sono arrivati anche i problemi economici per l’attore, che qualche anno fa ha raccontato, a Pomeriggio Cinque, di percepire una pensione molto bassa in quanto ha avuto dei problemi col versamento dei contributi da parte delle produzioni cinematografiche al tempo dei suoi film.

Ad aggravare la situazione è arrivata la pandemia, che oltre ai problemi economici ha portato anche problematiche di salute all’attore. Alvaro Vitali soffre infatti di un’asma bronchiale, una patologia respiratoria che chiaramente, con l’arrivo del Covid, ha spaventato ancora di più l’attore, considerando che lo classifica come soggetto a rischio.

Insomma, il cinema e il successo sono ormai dei lontani ricordi per Alvaro Vitali, che da anni vive ormai lontano dalle scene e deve fare i conti anche con diverse situazioni complesse da gestire.

