Ecco le anticipazioni di Don Matteo 13, terza puntata del 14 aprile. Siamo a un passo dall’addio di Terence Hill e occhi puntati su Marco e Anna.

Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 13, dal titolo Il sacrificio della regina, svelano come Marco riscoprirà i suoi sentimenti per Anna. Valentina sembrava poter avere un ruolo contrastante, ovvero inserendosi tra i due. Le cose sembrano essere molto diverse da ciò, con lei e Cecchini pronti ad aiutare la coppia mai formatasi.

Don Matteo 13, anticipazioni terza puntata

Uno degli eventi più attesi dell’anno a Spoleto è il torneo di scacchi. Tutto pronto per la grande finale, il che comporta un certo fermento tra la gente del posto. La festa si trasforma però rapidamente in un’indagine dei carabinieri, dal momento che la campionessa Olga Valon è scomparsa nel nulla. Al termine del torneo è svanita e nessuno ha idea di dove sia. Che qualcuno possa averle fatto del male? Dopo le prime ore quest’idea inizia a serpeggiare.

Natalina, tra i personaggi più amati della serie, è particolare scossa da questa situazione, dal momento che considerava la giovane come una figlia. Molti anni prima l’aveva infatti adottata a distanza, facendo tutto il possibile per permetterle di arrivare in Italia. Federico, inatnto, dovrà fare i conti con un segreto relativo al passato di Greta. Marco, invece, riuscirà a fare chiarezza nei propri sentimenti per Anna, finalmente. Ormai è certo d’amarla e intende conquistarla.

Se inizialmente si guardava con sospetto a Valentina, figlia del capitano Anceschi, considerata da molti una rivale in amore per Anna, la giovane mostra tutt’altro volto. Vorrebbe vedere un lieto fine per il PM e la capitana. Decide così di darsi da fare, insieme con il maresciallo Cecchini. I due però non riescono a trovare alcun punto in comune nelle rispettive strategie. Avranno solo idee strampalate ma forse potrebbero comunque ottenere un risultato positivo. Non resta che attendere il 14 aprile per vedere se finalmente si formerà questa nuova coppia.

