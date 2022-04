Benvenuti a Zombieland è un film d’azione, horror e comico. Un mix dal ricco cast che prova a spiegare come sopravvivere a un’epidemia zombie.

Doveste mai trovarvi in un’apocalisse zombie, il film di Ruben Fleischer propone una serie di regole per riuscire a sopravvivere a questo scenario. Il tutto condito da una gran dose di comicità, che rende il film una piccola chicca da gustare, seppur con un livello d’horror decisamente basso.

Benvenuti a Zombieland trama e cast

Il virus della mucca pazza, mutando, si è trasformato in una pandemia che ha portato la maggior parte della popolazione mondiale a divenire famelici zombie. Due mesi dopo la fine del mondo, Columbus incontra Tallahassee lungo la strada per tornare a casa, così da scoprire se i suoi genitori siano ancora vivi. L’uomo che lo fa salire in auto è un altro sopravvissuto. I due hanno però approcci differenti. Il primo ha 30 regole che lo aiutano a restare in vita, evitando i pericoli. Il secondo, invece, è ormai un esperto nell’uccidere gli zombie e vive come nel violento far-west.

Tallahassee è alla ricerca delle merendine Twinkies, che gli ricordano il passato privo di zombie. In questa caccia al tesoro i due incontrano Wichita e Little Rock, sorelle astute truffatrici, che inizialmente fregano i due e poi si ritrovano a viaggiare con loro, formando una strampalata famiglia.

Il cast è molto ricco. I protagonisti di Benvenuti a Zombieland sono quattro. Tallahassee è Woody Harrelson, mentre Columbus è interpretato da Jesse Eisenberg. Le due sorelle Wichita e Little Rock sono invece Emma Stone e Abigail Breslin. Tutt’intorno un mare di zombie con comparse ovviamente non accreditate, dato il numero. Vi è però spazio per un cameo di Bill Murray.

