Chi è Alvaro Vitali: età, moglie e i film di Pierino

Alvaro Vitali: andiamo alla scoperta del celebre attore che ha dato vita al personaggio di Pierino, tra la carriera e i dettagli della sua vita privata.

Ci sarà anche Pierino tra i protagonisti della puntata di giovedì 14 aprile di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone si rivede dunque Alvaro Vitali, da tempo ormai lontano dalle scene: ripercorriamo dunque la sua carriera, con i suoi film più famosi, e andiamo alla scoperta dei dettagli della sua vita privata.

Chi è Alvaro Vitali: la carriera e i film di Pierino

Nato a Roma nel 1950, sin da studente Alvaro Vitali coltiva la propria passione per il canto e per il ballo e la svolta arriva grazie a un grande nome del cinema italiano, il celebre regista Federico Fellini, che nel 1969 lo scrittura per una piccola parte in Fellini Satyricon. Vitali viene strappato al suo mestiere di elettricista e inizia a lavorare nel cinema, trovando il successo grazie al filone della commedia sexy all’italiana.

Il ruolo che lo consacra è chiaramente quello di Pierino, in cui spicca nei film Pierino contro tutti, Pierino colpisce ancora e Pierino medico della Saub, usciti tra il 1981 e il 1982. Con la fine della stagione della commedia sexy finisce anche il successo di Alvaro Vitali, che progressivamente esce dalle scene, rilanciandosi parzialmente solo negli anni 2000, imitando il ferrarista Jean Todt a Striscia la notizia.

Alvaro Vitali: la vita privata

Oggi Alvaro Vitali ha 72 anni e da tempo è ormai caduto nell’oblio. La sua attività ora consiste principalmente nell’esibirsi insieme a sua moglie in ristoranti e feste private. La compagna di vita di Vitali si chiama Stefania Corona, è nata a Montreal nel 1961 ma è cresciuta a Roma.

Stefania e Alvaro si sono sposati nel 2006, dopo quasi dieci anni di fidanzamento. Da quel momento, l’amore tra i due non si è mai spento.

