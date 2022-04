Jana Karsaiova, scopriamo chi è la scrittrice che ha ottenuto un grandissimo successo col libro Divorzio di velluto.

La scrittrice Jana Karsaiova è tra gli ospiti della puntata di giovedì 14 aprile di Oggi è un altro giorno. L’autrice di Divorzio di velluto parlerà sicuramente del suo libro e della sua esperienza nel salotto di Serena Bortone: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Jana Karsaiova

Jana Karsaiova nasce Bratislava nel 1978, quando ancora era parte della Cecoslovacchia. Nella sua vita ha vissuto a Praga e in Italia, precisamente a Ostia e a Verona, dove ha cominciato a lavorare come attrice. Ritiratasi per lungo tempo dalle scene, la Karsaiova è tornata a lavorare a teatro, conducendo lavoratori e corsi. Al contempo, ha intrapreso la via della scrittura, pubblicando il suo primo romanzo, Divorzio di velluto, edito da Feltrinelli.

Per il suo primo libro, la donna ha scelto la lingua italiana. Un omaggio a quello che è diventato una sorta di paese d’adozione per Jana, che proprio qui ha cominciato a lavorare come attrice, trovandosi subito a dover fronteggiare i problemi di esprimersi con una lingua diversa da quella d’origine. La lingua italiana è stata una sfida per Jana, ma anche un’affermazione e proprio grazie ai libri è riuscita a impararlo meglio. Jana ha raccontato che il primo libro che ha letto in italiano è stato La coscienza di Zeno di Italo Svevo, poi ha continuato ad approfondire lo studio della lingua, fino a padroneggiarla.

Jana ha cominciato a scrivere a 33 anni e anche per questa nuova avventura ha scelto l’italiano. Una lingua che le permette di analizzare anche con maggiore libertà le sue radici e le permette di esprimersi con uno sguardo del tutto nuovo. Divorzio di velluto è una storia che affronta appunto la perdita delle radici, le assenze da ricomporre e le incomprensioni derivanti dalle mancanze.

