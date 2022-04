Chi è Luca Bastianello: età, origini e vita privata

Luca Bastianello, andiamo alla scoperta della carriera dell’attore e dei dettagli della sua vita privata.

Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di giovedì 14 aprile di Oggi è un altro giorno figura anche l’attore Luca Bastianello. Andiamo alla scoperta della carriera dell’attore, con i principali ruoli che ha interpretato in televisione, e dei dettagli della sua vita privata.

Chi è Luca Bastianello

Nato a Padova nel novembre 1978, Luca Bastianello inizia a studiare recitazione dopo aver ottenuto la maturità classica. Si diploma nel 2000 presso l’Accademia d’arte drammatica Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, dopo di ché s’iscrive alla facoltà di Scienza della comunicazione di Roma.

Nel 2003 arriva l’esordio sia a teatro che in televisione, recitando insieme a Michele Placido nella miniserie Un papà quasi perfetto. Bastianello inizia a fare strada nel mondo delle soap opera, recitando in Vivere e in CentoVetrine, ruoli che gli garantiscono una certa fortuna. Bastianello diventa così un volto molto noto della televisione, prendendo parte a fiction di successo come Un passo dal cielo, Il paradiso delle signore e luce dei tuoi occhi.

Oggi, Luca Bastianello ha 42 anni, ne compirà 43 a novembre. Per ciò che concerne la sua vita privata, Luca ha avuto una relazione con la collega Patricia Vezzuli, terminata però quando l’attore ha conosciuta Alexandra Dinu in occasione della realizzazione di Rosso Valentino. Anche la storia con la Dinu però non dura e Luca Bastianello inizia successivamente una relazione con l’artista vietnamita Kim Vu, esperta di danza e canto e pratica di moltissimi strumenti.

I due si sono conosciuti grazie a delle amicizie in comune e si sono sposati nel 2016, quando la donna era incinta della loro prima figlia: Sophia Grace. La coppia al momento ha due bambini e vive felicemente il proprio matrimonio.

