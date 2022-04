Coachella 2022 dove vedere, info e cantanti: Maneskin

Coachella Music Festival: sta per prendere il via l’attesissimo evento musicale, scopriamo tutte le informazioni a riguardo, dai cantanti a dove vedere la kermesse.

Ci avviciniamo alla seconda metà di aprile e quindi all’appuntamento con uno dei più attesi eventi musicali dell’anno. Si tratta chiaramente del Coachella Music Festival, kermesse musicale che si svolgerà dal 15 al 24 aprile presso l’Empire Polo Club di Indio, in California. Andiamo alla scoperta di tutti i dettagli sull’evento, dai cantanti che animeranno il festival a dove vederlo.

Coachella 2022: i cantanti

Saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno nei giorni del Festival. Spiccano sicuramente Harry Styles, on stage il 15 e 22 aprile, Billie Eilish, che si esibirà il 16 e il 23 aprile, e Kanye West, pronto a cantare il 17 e il 24 aprile. Atteso anche il ritorno degli Swedish House Mafia e ci sarà anche un po’ d’Italia al Coachella, visto che tra gli ospiti ci saranno anche i Maneskin, il cui successo mondiale non accenna a fermarsi.

Questi sono dunque i grandi artisti che saranno protagonisti del Coachella, insieme a tantissimi altri cantanti che sono pronti ad animare le giornate del Festival. Sui canali social del Coachella Music Festival sono disponibili nel dettaglio le line up di tutte le giornate.

Coachella 2022: dove vederlo

Il Coachella Music Festival è uno degli eventi dell’anno e quindi c’è tanta attesa anche per vederlo da lontano. Sarà possibile seguire anche da casa la kermesse, precisamente in streaming su YouTube. L’evento sarà quindi accessibile in tutto il mondo e per seguirlo basta collegarsi gratuitamente sulla piattaforma di condivisione video e godersi lo spettacolo.

Si avvicina quindi il ritorno del Coachella, con tantissimi ospiti pronti ad esibirsi tra cui i Maneskin, che saranno anche protagonisti di un lungo tour in Nord America tra il 2022 e il 2023.

