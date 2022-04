Complotto fatale è un thriller del 2019 diretto da Colin Edward Lawrence. Il titolo originale è Gaslit. Ecco la trama e il cast di questo film per la TV.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Complotto fatale, pellicola del 2019 che ruota intorno a una famiglia, fatta a pezzi dall’infedeltà del marito e messa a repentaglio dall’identità dell’amante, vero mistero da risolvere.

Complotto fatale trama e cast

I protagonisti di Complotto fatale sono inizialmente ben tre. Si tratta dei componenti della famiglia Whitmore, composta dal marito Layne, la moglie Olivia e la figlia adolescente Hannah. Lui ha un lavoro stabile e ben retribuito, al punto da potersi permettere di finanziare l’apertura di una galleria d’arte per sua moglie.

I tre vivevano a Seattle in passato ma si sono poi trasferiti in una città rurale dello stato di Washington. Il motivo? Il tradimento di Layne. La sua relazione extraconiugale ha quasi sfasciato la famiglia, ancora impegnata a rimettere insieme i cocci. Sono due le facce di questa pellicola, che si apre con un’analisi su una famiglia in crisi. Si guarda alle conseguenze che ciò ha sulla figlia, che ha sempre preferito suo padre a sua madre. Hannah è sconvolta quando questi muore in un incidente d’auto e incolpa la madre per l’accaduto.

Le due provano a ripartire, quando accade qualcosa di inspiegabile. Hannah avrebbe dovuto prendere parte al campeggio con i vicini, ma loro sostengono non si sia mai presentata. Quando Olivia va dalla polizia, le viene detto che la giovane è in realtà morta, coinvolta nello stesso incidente che ha ucciso suo marito. La donna non crede d’essere pazza o di soffrire di un disturbo dissociativo. Si mette così alla ricerca di prove che dimostrino come sua figlia fosse viva.

Il cast vede Matthew Pohlkamp nel ruolo di Layne. Sua moglie Olivia, vera protagonista della pellicola, ha il volto di Zoe McClellan. La figlia della coppia, la scomparsa Hannah è invece Stevie Lynn Jones. Le vicine di casa Mary Cooper e sua figlia Sydney sono Stephanie Charles e Ryan Madison. Olivia si rivolge al detective Bruce Chambers per ricevere aiuto e questi è Chris Dougherty. La terapista Lisa Chambers è invece Samantha Colburn. Ad aiutare Olivia c’è Jack Daly, infine, ovvero Mike Erwin.

