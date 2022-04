Settimana Santa 2022 in tv i riti: dove vedere la programmazione completa

Andiamo alla scoperta di tutta la programmazione in tv riguardante la Settimana Santa: tutti gli appuntamenti da non perdere.

La Pasqua 2022 si fa sempre più vicina e, con l’arrivo delle festività pasquali, anche il palinsesto televisivo si prepara ad accogliere le celebrazioni della Settimana Santa. Vediamo dunque quando potremo vedere in televisione le celebrazioni pasquali che vedranno protagonista Papa Francesco, dalla messa del Giovedì Santo fino a quella del Lunedì dell’Angelo.

Settimana Santa: tutti gli appuntamenti in televisione

Da giovedì a domenica, sarà possibile vedere diverse messe con protagonista Papa Francesco. Ecco la programmazione dettagliata:

14 aprile 2022 – Giovedì Santo

ore 9.30 – Tv2000: Messa del Crisma

15 aprile 2022 – Venerdì Santo

ore 17.00 – Tv2000: Celebrazione della Passione

ore 21.00 – Rai 1 e Tv2000: Via Crucis in diretta dal Colosseo

16 aprile 2022 – Sabato Santo

ore 19.30 – Tv2000: in diretta dalla Basilica vaticana la Veglia pasquale

17 aprile 2022 – Domenica di Pasqua

ore 09.50 – Rai 1 – Tv2000: Messa di Pasqua seguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’ dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro

ore 10.00 – Rai 2: Culto Evangelico di Pasqua in diretta Eurovisione dalla Collégiale di Neuchâtel (edizione italiana a cura della rubrica Protestantesimo)

18 aprile 2022 – Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

ore 17.30 – Tv2000: Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e l’incontro con Papa Francesco.

Non solo le messe, perché il periodo pasquale sarà segnato anche da parecchi speciali in onda sui vari canali televisivi. Come da tradizione, su Rai 1 verrà trasmessa la diretta della Via Crucis, anticipata da uno speciale di Porta a Porta dal titolo La Via Crucis dell’Ucraina. Dopo di ché, ci sarà l’appuntamento con Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo e a seguire il concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto.

Tanti gli appuntamenti anche per domenica sera, con lo speciale Papa Francesco e il racconto dei Vangeli, condotto da Monica Maggioni e aperto da Roberto Benigni. Dopo andrà in onda il documentario Volti dei Vangeli, prima di un’edizione speciale del TG1.

