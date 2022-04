A Ultima Fermata doppio colpo di scena tra Celeste e Giuseppe prima la scelta finale della coppia spiazza poi dopo la puntata un colpo di scena

Ultima Fermata ieri sera con l’ultima puntata della prima stagione è finito con la storia di Celeste e Giuseppe. Un percorso breve e intenso all’interno del programma ben diverso da quello della loro vita reale.

Stanno insieme da anni e hanno un bambino. La loro storia è in una fase di stallo, l’attrazione c’è come dice anche lo psicologo, ma serve dialogo per uscire dalla crisi profonda in cui sono piombati. Un finale col botto con tanto di retroscena da brividi. Cosa è successo dopo Ultima fermata tra Celeste e Giuseppe ha dell’incredibile tanto quanto è stata strana per molti la scelta finale.

Ultima fermata, Celeste e Giuseppe cosa è successo dopo: retroscena

Celeste ha 28 anni e ha scelto di contattare la redazione di Ultima Fermata per avere conferma che la sua storia d’amore con Giuseppe è arrivata davvero al capolinea. Lui l’ha tradita in maniera sistematica durante la loro convivenza che dura da 6 anni. Celeste e Giuseppe hanno un figlio di 5 anni di età e lei ha perdonato i tradimenti del compagno fino a quando esasperata e con un rapporto in crisi decide di frequentare il suo vicino di casa.

Durante il percorso dei due di origini calabresi di Ultima Fermata Celeste rivela che quando era incinta di 7 mesi Giuseppe l’ha lasciata sola senza preavviso per andare in Estonia. Dal canto suo il compagno si sente ferito per la frequentazione della donna con il suo vicino, lei dice per mancanza di attenzioni, lui crede si sia infatuata.

Arriva nel loft la mamma di lei che in sintesi a causa dei tradimenti non lo ritiene all’altezza della figlia. Finalmente Giuseppe esce allo scoperto, non si sente apprezzato come uomo, Celeste mette sempre al primo posto la famiglia e non lo coinvolge. Da sei anni non si sente se stesso.

Sono così pronti al confronto finale. Celeste e Giuseppe da Ultima Fermata escono insieme impiegandosi nelle reciproche mancanze. Probabilmente non c’è però lieto fine per loro. C’è un colpo di scena: cosa è successo tra i due dopo la puntata? Ci si risulta si siano lasciati: Giuseppe si dichiara single sul suo profilo Facebook.

