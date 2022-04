A Ultima Fermata ieri sera nell’ultima puntata del 13 aprile la scelta finale di Luca e Stefania. Cosa è successo dopo?

Ultima fermata ieri 13 aprile andato in onda con l’ultima puntata della stagione. A tenere alta l’attenzione sul programma condotto da Simona ventura la scelta finale della coppia formata da Luca e Stefania, i due pugliesi pieni di energia che si sono resi protagonisti di una storia interessante e che molto interessata ai telespettatori. Prima di scoprire la scelta di Stefania avvenuta ieri sera e cosa è successo dopo la puntata facciamo un riassunto della sua storia con Luca

Ultima Fermata Luca e Stefania: la patata

Luca e Stefania di Ultima Fermata fanno rispettivamente Santonienna e Pellicoro. Lui ha 36 anni di età, lei 40 entrambi sono di origini pugliesi, sono di Bari, e di lavoro hanno negozi di abbigliamento di proprietà. Si sono conosciuti giovanissimi e per sposare Stefania Luca è andato contro la sua famiglia, la bionda consorte ha infatti 3 figli da una precedente relazione. Quattro anni fa il barese ha tradito sua moglie con una commessa del loro negozio per 6 mesi. Da quel momento la loro storia si è incrinata e Luca ha chiamato Ultima Fermata per un dentro o fuori dopo una crisi diventata insostenibile.

Durante la permanenza nel loft del programma condotto da Simona Ventura l’imprenditore pugliese si è comportato sempre allo stesso modo. Inoltre Stefania ha scoperto che sul telefono di suo marito c’era un account Instagram fake attraverso il quale seguiva la sua ex amante. Per far capire al suo uomo cosa si prova alle mancanze di rispetto ha intavolato con l’ausilio della produzione di Ultima Fermata un finto corteggiamento ad un ragazzo. Il piano ha funzionato, Luca ha chiesto il confronto a Stefania per la scelta finale sulla loro storia, preso dalla gelosia.

Ultima Fermata Luca e Stefania cosa è successo dopo la puntata

Luca e Stefania a Ultima Fermata hanno avuto un lungo confronto prima della decisione se restare insieme o lasciarsi. Lei ha esordito con queste forti parole: Luca tu eri il mio principe azzurro, tu mi hai dato tutto quello che desideravo, poi due anni fa mi hai distrutto la vita con una persona insignificante e non lo meritavo. È vero ti ho rotto le scatole col telefono, è vero volevo conferme. Hai lamentato che per colpa mia non puoi avere un rapporto con le ragazze, le tue commesse, i tuoi dipendenti. Io ho trovato chat con tutte le commesse, non ti ho mai proibito di avere un rapporto con loro.

Se è partita da te la decisione di non avere a che fare con le tue dipendenti è perché volevi farti perdonare che per mesi mi hai tradito, mi hai detto gestisci tu il negozio, le commesse e veditela tu, io non ti ho mai proibito nulla. Tu da me da 12 anni hai sempre avuto carta bianca, tu sei sempre stato libero di fare qualsiasi cosa volessi fare. Mi sono fidata di te ciecamente e anche quando mi hai tradito io ho sottovalutato il problema. Io mi ero accorta che quella ragazza ti stava dietro ma io ho sbagliato mi sono fidata di te e ho pagato le conseguenze. Ho scoperto un lato di te generoso, altruista: regali, cuori, abbracci a tutte le donne, tu fai beneficenza alle donne.

L’estetista col cuore e alla commessa la colazione offerta e alla cliente il bacino. Io sono contenta fino a quando ricevo io per prima questo da parte tua, a me queste cose mancano. Lo stacco di coscia, che bel sedere e quante gnocche e io, io come sto? Lo sai qual è il tuo problema? La patata! A me non mi fai ridere più. Io sono stanca, hai la fissa. O scegli me e mi dai la mia favola o scegli te. Prima era tutto fumo poi l’arrosto me lo hai servito su un piatto d’oro. Se io mi vedo brutta, se mi sento in competizione con altre donne è per colpa tua. Ora mi devi dire perché quella (l’amante ndr) la segui su Instagram. Come mi devo sentire?

Decisa la replica di Luca al confronto di Ultima Fermata con Stefania: l’ho fatto per curiosità. Sei bellissima. Ho sbagliato è vero ma sono atteggiamenti innocui. Ti chiedo scusa. La moglie alla scelta finale del programma aveva le idee chiare: Voglio un uomo che vuole solo me. Stefania è cambiata non è più la bambolina da mettere sul comodino. Io ti ho dato l’anima, tu mi hai dato queste(ndr facendo segno delle corna).

Provato Luca a Stefania chiede perdono non vuole che sia per loro l’Ultima Fermata: Ho sbagliato quattro anni fa e sbaglio oggi. Ho capito che hai ragione quando ti ho visto con gli altri uomini. Non sbaglierò più. Scusa se ti ho fatto sentire inferiore, pazza. Mi sono sentita male a far sentire così la persona che amo, io voglio invecchiare con te Stefania se mi dai la possibilità io cambio.

I baresi sono usciti insieme dal programma condotto da Simona Ventura. Luca e Stefani dopo Ultima Fermata stanno ancora insieme, cosa è successo dopo? Si, alla redazione di Contrataque risulta che la coppia pugliese stanno ancora insieme dopo la puntata.