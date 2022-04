Auditorium del Massimo, dove va in onda Big Show

Big Show, scopriamo dove va in onda lo show condotto da Enrico Papi: tutto sull’Auditorium del Massimo di Roma.

A partire da venerdì 8 aprile ha preso il via la terza edizione di Big Show, tornato in Italia con una veste totalmente rinnovata. Lo show è andato in onda per due edizioni nel 2017 e nel 2018, condotto da Andrea Pucci e Katia Follesa. Ora, dopo una pausa di ben 4 anni, Big Show ha fatto il suo ritorno in prima serata, passando da Italia 1 a Canale 5, e condotto da Enrico Papi insieme a Zeudi Di Palma, Cristina D’Avena e Gianluca Fubelli. Andiamo a scoprire qualcosa in più sullo show, in particolare sulla location: l’Auditorium Del Massimo di Roma.

Big Show: l’Auditorium Del Massimo

L’Auditorium Del Massimo si trova a Roma, in Viale Massimiliano Massimo 1, situato nel quartiere Eur della Capitale. È una location molto elegante ed esclusiva, dotata di diverse sale che può accogliere diversi eventi con i suoi complessivi 3.000 mq. L’Auditorium Del Massimo farà da location alle cinque puntate che costituiranno la terza stagione di Big Show, in onda in prima serata su Italia 1 dall’8 aprile 2022 al 6 maggio 2022.

Cinque appuntamenti dunque per capire se questa nuova edizione dello show riuscirà a ritrovare il successo sperato e non ottenuto nelle prime due edizioni. Il programma si basa su un format di assoluto successo nato in Gran Bretagna col titolo Michael McIntyre’s Big Show. La prima puntata ha avuto un buon seguito, con il 13,68% di share e 2.216.000 telespettatori, anche se non sono mancate le critiche allo show di Enrico Papi, che non ha convinto a pieno ed è stato rimandato. Appuntamento dunque alle puntate successive per capire se anche in Italia Big Show riuscirà a raccogliere il successo sperato con la nuova conduzione di Enrico Papi.

