Chi è Zeudi di Palma: età e origini di Miss Italia FOTO

Zeudi Di Palma, scopriamo tutto sulla vincitrice di Miss Italia 2021, protagonista ora di Big Show.

Al fianco di Enrico Papi alla conduzione di Big Show ci sarà anche Zeudi Di Palma, la vincitrice dell’edizione 2021 di Miss Italia. Scopriamo dunque tutto sulla ragazza, dall’età alle origini fino al trionfo a Miss Italia.

Chi è Zeudi Di Palma

Zeudi di Palma nasce a Napoli il 2 novembre 2001. Nasce e cresce nel quartiere di Scampia e dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico di iscrive al corso di studi in sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Contemporaneamente, la ragazza porta avanti la carriera da modella, che la porta alla vittoria nel settembre 2021 della fascia di Miss Napoli, accedendo così alle prefinali di Miss Italia 2021.

Zeudi poi è riuscita anche a trionfare nell’ottantaduesima edizione della kermesse di bellezza. Una vittoria col brivido, perché inizialmente Zeudi era stata annunciata come terza classificata a causa di un errore di sistema, poi però l’errore è stato risolto e la giovane napoletana ha ricevuto la fascia di Miss Italia 2021. A vent’anni, quindi, la ragazza conquista la grande notorietà e dopo la vittoria a Miss Italia è sbarcata anche in televisione, affiancando Enrico Papi alla conduzione di Big Show insieme a Gianluca Fubelli e Cristina D’Avena.

Un successo arrivato per Zeudi dopo un’infanzia non facile, in un quartiere notoriamente complesso e senza la figura paterna, visto che il padre l’ha abbandonata quando aveva appena due anni e Zeudi è stata cresciuta dalla madre, con cui ha un legame molto profondo. Nonostante le difficoltà dovute al contesto in cui è cresciuta, Zeudi ha mantenuto un profondo legame con le sue radici, testimoniato anche dalla sua grande passione per il Napoli, di cui è accanita tifosa. Piccola curiosità: il calciatore preferito della modella è Lorenzo Insigne.

